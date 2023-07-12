Türklere ve göçmenlere yönelik söylediği sözler kan dondurdu! 'Türk maymunlar' diyen Finlandiyalı Bakan'dan özür

Finlandiya'nın aşırı sağcı Maliye Bakanı Riikka Purra'nın 2008 yılında yazdığı blog yazılarında kullandığı ırkçı ifadeler ortaya çıktı. Bir yazısında Purra, trende karşılaştığı bir grup göçmen için 'Bana bir silah verseler, trende cesetler olurdu, görürdünüz' demiş.Başka bir yazısında ise Türk göçmenler ile Somalilileri hedef alarak 'Türk maymunlar' ifadesini kullanmış.Bir başka metninde ise 'Bugün Helsinki'de dilenci ve siyah çocuklara tükürmek isteyen kimse var mı?' diye sormuş.Bu yazıların ortaya çıkmasının ardından ise Purra'dan bir özür geldi. 15 yıl önceki ifadelerinin 'aptalca' olduğunu söyleyen Purra, 'Ben mükemmel bir insan değilim, hatalar yaptım. Kırdığım herkesten özür dilerim' dedi.İfadeleri kullandığını kabul eden Purra, 31 yaşında kullandığı ırkçı sözler için 'Şiddetin, ayrımcılığın ve ırkçılığın hiçbir türünü onaylamıyorum.' savunmasını yaptı. 46 yaşındaki isim, 'şu andaki aklıyla' böyle şeyler yazmayacağını da söyledi.BBC'nin haberine göre ise ırkçı söylemlerin Finlandiya medyasında haberleştirilmesi sonrası özür açıklaması yapan Riikka Purra, koalisyondaki diğer parti liderleri ile birlikte, 'ayrımcılığa karşı ve eşitliğe bağlı' olduklarını belirten bir hükümet bildirisine de imza attı.Riika Purra'nın ırkçı geçmişi, Finlandiya'nın yeni kurulan hükümetinin gördüğü ilk skandal değil.Haziran ayında Purra'nın partisinden Vilhelm Junnila, 2018'deki bir konuşmasında Adolf Hitler'e yaptığı atıflar nedeniyle ekonomi bakanlığından istifa etmek zorunda kalmıştı.Ulusal Koalisyon Partisi'nden Başbakan Petteri Orpo liderliğinde kurulan dört partili koalisyon, Finlandiya halkına sıkı göç politikaları izleme vaat etmişti.