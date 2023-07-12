Türkiye'de en çok kullanılan sosyal medya platformu belli oldu

İnternet sitelerinin web trafiğini analiz eden StatCounter, dünya genelinde ve birçok ülkede en çok kullanılan sosyal medya platformlarını açıkladı.Dünya genelindeki en popüler sosyal medya platformlarının son verilerine göre Facebook, yüzde 63.93'lük kullanıcı oranıyla açık ara ilk sırada yer alıyor.İkinci sırayı ise yüzde 13.91'lik oranıyla Instagram alıyor. Twitter yüzde 12.18'lik oranıyla üçüncü sırada yer alırken, Pinterest yüzde 4.74'lük oranıyla dördüncü sırada karşımıza çıkıyor. Video paylaşım platformu YouTube, yüzde 3.98'lik oranıyla ilk 5 sırayı tamamlıyor.Yüzde 38.34'lük bir oranla, Türkiye'nin en popüler sosyal medya platformu Facebook oldu.2004 yılında yayınlanan Facebook, her ne kadar eski popülerliğini yitirse de hala ülkemizde oldukça sık kullanılıyor. İkinci sırada, Facebook ile aynı şirketin çatısı altında bulunan Instagram geliyor. Fotoğraf ve video paylaşma platformu, Türkiye'de yüzde 31.12'lik bir kullanım oranına sahip.Üçüncü sıradaki YouTube'un Türkiye'deki kullanım oranı yüzde 13.68 olarak kayıtlara geçerken, dördüncü sırada yüzde 11.64 ile Twitter bulunuyor. Pinterest ise ilk 5'i tamamlıyor.