  • USD: 26,07 - 26,12
  • EURO: 28,69 - 28,74
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Türkiye'de en çok kullanılan sosyal medya platformu belli oldu

Dünya genelinde ve ülkemizde en çok kullanılan sosyal medya platformları açıklandı. Facebook'un zirvedeki yerini koruması dikkat çekti.

Ekleme: 12.07.2023 - 10:23 Güncelleme: 12.07.2023 - 10:24 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'de en çok kullanılan sosyal medya platformu belli oldu
İnternet sitelerinin web trafiğini analiz eden StatCounter, dünya genelinde ve birçok ülkede en çok kullanılan sosyal medya platformlarını açıkladı.

Dünya genelindeki en popüler sosyal medya platformlarının son verilerine göre Facebook, yüzde 63.93'lük kullanıcı oranıyla açık ara ilk sırada yer alıyor.

İkinci sırayı ise yüzde 13.91'lik oranıyla Instagram alıyor. Twitter yüzde 12.18'lik oranıyla üçüncü sırada yer alırken, Pinterest yüzde 4.74'lük oranıyla dördüncü sırada karşımıza çıkıyor. Video paylaşım platformu YouTube, yüzde 3.98'lik oranıyla ilk 5 sırayı tamamlıyor.

Türkiye'de de Facebook lider

Yüzde 38.34'lük bir oranla, Türkiye'nin en popüler sosyal medya platformu Facebook oldu.

2004 yılında yayınlanan Facebook, her ne kadar eski popülerliğini yitirse de hala ülkemizde oldukça sık kullanılıyor. İkinci sırada, Facebook ile aynı şirketin çatısı altında bulunan Instagram geliyor. Fotoğraf ve video paylaşma platformu, Türkiye'de yüzde 31.12'lik bir kullanım oranına sahip.

Üçüncü sıradaki YouTube'un Türkiye'deki kullanım oranı yüzde 13.68 olarak kayıtlara geçerken, dördüncü sırada yüzde 11.64 ile Twitter bulunuyor. Pinterest ise ilk 5'i tamamlıyor.
Boğaz’da devasa korsan inşaat: Mührü söküp çalışmaya devam ettiler
Özcan’dan Son Uyarı: “Personelin Hakkını Verin Ankara'yı Kaosa Sürüklemeyin”
NATO Zirvesi'nde Zelenski'nin fotoğrafı dikkat çekti
Alman Bild: Erdoğan, her zamankinden daha güçlü
Komşunun gözü Erdoğan'da: Yunan basını kritik görüşmeye kilitlendi
NATO Zirvesi'nde ikinci gün: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor
Milli muharip uçağın testleri başladı: İlk uçuş tarihi belli oldu
Türklere ve göçmenlere yönelik söylediği sözler kan dondurdu! 'Türk maymunlar' diyen Finlandiyalı Bakan'dan özür
Kemal Kılıçdaroğlu'na büyük şok: Partililer tepki gösterdi... Odası bile basıldı!
Erdoğan - Biden zirvesi dünyanın gündeminde: Tarihi görüşme
Ek bütçe yara saracak! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz detayları paylaştı
CHP İstanbul'u kaderine terk etti: Kadıköy'ü çöp götürüyor
AK Parti'den emekliye seyyanen zam talebiyle ilgili açıklama: Mümkündür
NATO'dan Vilnius Zirvesi Bildirisi: Ortak mücadele vurgusuyla terör kınandı
Türkiye'nin diplomasi zaferini İngiltere merkezli Middle East Eye yazdı: Erdoğan isteklerini kabul ettirdi
PKK elebaşı Duran Kalkan bebek katili Öcalan'a methiyeler düzen Merdan Yanardağ'a sahip çıktı
Türk düşmanı ABD'li Senatör Menendez'in son çırpınışları! Bakın Türkiye'ye F-16 vermemek için şimdiki bahanesi ne?
Bakan açıkladı: 4 saatlik yol 1,5 saate düşecek
Kemal Kılıçdaroğlu’na şok! Tanju Özcan’dan adaylık mesajı: Eğer karşısına kimse çıkmazsa…
Tüm dünyanın gözü burada: Başkan Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde diplomasi trafiği...
Meteoroloji uyardı, sıcaklık 40 dereceye çıkıyor

Meteoroloji uyardı, sıcaklık 40 dereceye çıkıyor

Türkiye'de en çok kullanılan sosyal medya platformu belli oldu

Türkiye'de en çok kullanılan sosyal medya platformu belli oldu

Kayseri’de heyecanlandıran keşif! Tam 7,5 milyon yıllık

Kayseri’de heyecanlandıran keşif! Tam 7,5 milyon yıllık

Sıra dışı görüntü: Türkiye'de kaydedildi gören telefonuna sarıldı

Sıra dışı görüntü: Türkiye'de kaydedildi gören telefonuna sarıldı

Mars'la ilgili inanılmaz keşif: 400 bin yıllık deliller gerçeği ortaya çıkardı

Mars'la ilgili inanılmaz keşif: 400 bin yıllık deliller gerçeği ortaya çıkardı

Rekabet Kurulu'ndan Trendyol'a soruşturma! Heyetin görüşü belli oldu

Rekabet Kurulu'ndan Trendyol'a soruşturma! Heyetin görüşü belli oldu