  • USD: 26,07 - 26,12
  • EURO: 28,69 - 28,74
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Tanju Özcan'dan CHP'ye sert sözler! 'Partinin bugünkü yönetimi emperyal güçlerin askeri gibi çalışıyor'

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Adalet ve Değişim" yürüyüşünün son gününde Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Özcan, CHP yönetimi için sert ifadeler kullandı. Özcan mesajında, "Geldiğimiz noktada üzülerek ifade ediyorum ki Amerika Birleşik Devletleri'nin başını çektiği Büyük Orta Doğu Projesi'nin hayata geçmesi için, kurduğunuz partinin bugünkü yönetimi adeta emperyal güçlerin askeri gibi çalışmaktadır." ifadelerini kullandı.

Ekleme: 12.07.2023 - 14:34 Güncelleme: 12.07.2023 - 14:45 / Editör: Ozge Selin
Tanju Özcan'dan CHP'ye sert sözler! 'Partinin bugünkü yönetimi emperyal güçlerin askeri gibi çalışıyor'
Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine gelen Özcan ve beraberindeki grup, mozoleye çelenk bıraktı, ardından saygı duruşunda bulundu.

Hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Özcan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Deftere yazdıklarını okuyan Özcan, şunları kaydetti:

'Ebedi Başkomutanım, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, önce 'Kazanılması mümkün değil.' denilen Milli Mücadele'yi kazanıp emperyal güçlere diz çöktürdünüz. Sonra 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.' diyerek saltanat rejimine son verdiniz. Akabinde kurduğunuz Cumhuriyet Halk Partisi vasıtasıyla üniter, laik Türkiye Cumhuriyeti'ni hayata geçirdiniz. Ancak geldiğimiz noktada üzülerek ifade ediyorum ki Amerika Birleşik Devletleri'nin başını çektiği Büyük Orta Doğu Projesi'nin hayata geçmesi için, kurduğunuz partinin bugünkü yönetimi adeta emperyal güçlerin askeri gibi çalışmaktadır.

Bu karanlık ve sizin düşmanınız olan yönetimin değişmesi gerekmektedir. Ancak bunların değişiminden önce sizin partinizin genel başkanının ve yönetiminin muhakkak değişmesi gerekmektedir. Ben bunu sağlamak için arkadaşlarımla birlikte Köroğlu'nun diyarı Bolu'dan 200 kilometre yürüyerek Ankara'ya geldim. Sizin ilkelerinizden aldığım güçle bu akşam saat 17.00'de CHP Genel Merkezi önünde değişim ve istifa çağrısını yüksek sesle dile getireceğim. Zira sizin de ifade ettiğiniz gibi muhtaç olduğum kudret damarlarımdaki asil kanda mevcuttur. Ruhunuz şad olsun, büyük Ata'm.'

Tanju Özcan'dan CHP'ye sert sözler! 'Partinin bugünkü yönetimi emperyal güçlerin askeri gibi çalışıyor'
Tanju Özcan'dan CHP'ye sert sözler! 'Partinin bugünkü yönetimi emperyal güçlerin askeri gibi çalışıyor'
Başkan Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor! Yanı başındaki 4 kitap dikkat çekti
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na tepki: Siyasi komedi örneği...
Zirvede Zelenski'den flaş açıklamalar: Ukrayna hiç olmadığı kadar NATO'ya yakın
Vekiller izin almadan adım bile atamayacaklar: CHP'deki konuşma yasağı resmileşti
İstanbul’da korkutan görüntü: Kötü kokular yükseldi vatandaş hastanelik oldu!
AK Partili Oktay Kılıçdaroğlu'na açtığı davayı kazandı: Tazminatı depremzede çocuklara bağışlayacak
CHP'de hesap günü geldi çattı! İsyan ateşi genel merkeze sıçrayacak
İmamoğlu ipleri tamamen kopardı: Kaftancıoğlu erkek olsaydı başka türlü konuşurdum
Boğaz’da devasa korsan inşaat: Mührü söküp çalışmaya devam ettiler
Özcan’dan Son Uyarı: “Personelin Hakkını Verin Ankara'yı Kaosa Sürüklemeyin”
NATO Zirvesi'nde Zelenski'nin fotoğrafı dikkat çekti
Alman Bild: Erdoğan, her zamankinden daha güçlü
Komşunun gözü Erdoğan'da: Yunan basını kritik görüşmeye kilitlendi
NATO Zirvesi'nde ikinci gün: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor
Milli muharip uçağın testleri başladı: İlk uçuş tarihi belli oldu
Türklere ve göçmenlere yönelik söylediği sözler kan dondurdu! 'Türk maymunlar' diyen Finlandiyalı Bakan'dan özür
Kemal Kılıçdaroğlu'na büyük şok: Partililer tepki gösterdi... Odası bile basıldı!
Erdoğan - Biden zirvesi dünyanın gündeminde: Tarihi görüşme
Ek bütçe yara saracak! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz detayları paylaştı
Meteoroloji uyardı, sıcaklık 40 dereceye çıkıyor

Meteoroloji uyardı, sıcaklık 40 dereceye çıkıyor

Türkiye'de en çok kullanılan sosyal medya platformu belli oldu

Türkiye'de en çok kullanılan sosyal medya platformu belli oldu

Kayseri’de heyecanlandıran keşif! Tam 7,5 milyon yıllık

Kayseri’de heyecanlandıran keşif! Tam 7,5 milyon yıllık

Sıra dışı görüntü: Türkiye'de kaydedildi gören telefonuna sarıldı

Sıra dışı görüntü: Türkiye'de kaydedildi gören telefonuna sarıldı

Mars'la ilgili inanılmaz keşif: 400 bin yıllık deliller gerçeği ortaya çıkardı

Mars'la ilgili inanılmaz keşif: 400 bin yıllık deliller gerçeği ortaya çıkardı

Rekabet Kurulu'ndan Trendyol'a soruşturma! Heyetin görüşü belli oldu

Rekabet Kurulu'ndan Trendyol'a soruşturma! Heyetin görüşü belli oldu