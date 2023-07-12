Selin vurduğu Düzce'ye ilk etapta 2 milyon TL kaynak aktarıldı

Yurdun bir kesimi sel, bir kesimi ise yangınla mücadele etti.Bartın, Zonguldak, Ordu ve Giresun, 2 gün şiddetli şekilde devam eden sağanak yağmurun ardından sele teslim oldu.Yağışlardan nasibini alan Efteni Gölü de doldu taştı.Gölün taşmasıyla Gökkaya ilçesinde bulunan İçmeler köyü sular altında kaldı.Bölgede yaşayan esnaf başta olmak üzere vatandaşlar olumsuzluklar yaşadı. Birçok ev ve iş yeri sel sularıyla kullanılamaz hale geldi.Selin vurduğu Düzce'ye ilk etapta 2 milyon TL kaynak aktarıldıDüzce'de sel felaketi2 milyon TL kaynak aktarıldıBunun üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, bölgede yaşanan sel felaketinin ardından acil ve temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için kaynak oluşturdu.Böylelikle bölgeye ilk etapta 2 milyon TL kaynak aktarıldı.Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Düzce'de 9 Temmuz'da yaşanan selden etkilenen vatandaşları yalnız bırakmayacaklarını belirtti.İlk tespitlere göre, 13 mahalle ve 23 köydeki 400'ün üzerinde hanenin afetten etkilendiğini vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:Hasar tespit çalışmaları devam ederken, afetten etkilenen hanelerin acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için hane başına 5 bin liraya kadar nakdi destekte bulunacağız. Bu kapsamda Düzce'de yaşanan sel felaketinin ardından acil ve temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, ilk etapta 2 milyon lira kaynak aktardık.