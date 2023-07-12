Özcan’dan Son Uyarı: “Personelin Hakkını Verin Ankara'yı Kaosa Sürüklemeyin”

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, ' 2020 yılında asgari ücret aylık brüt 2 bin 943 TL, aylık net 2 bin 324,70 TL, günlük brüt 98,10 TL iken 2023 yılının ikinci yarısında geçerli olacak brüt asgari ücret tutarı 13 bin 414 lira, net asgari ücret tutarı 11 bin 402 lira olarak belirlenmiştir. Asgari ücretle kıyaslandığında personelin kaybı yüzde 200'ü geçmektedir.'dedi.31 Mart yerel seçimlerinden önce Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde (ABB) çalışan her bir personel için 'Ailem' sıfatını kullanan Mansur Yavaş, göreve geldiği andan itibaren 'ailesini' perişan etti. Kendi döneminden önce daha iyi koşullarda çalışan ABB personeli Yavaş döneminde adeta bir kuru ekmeğe muhtaç hale düştü.AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, ABB yönetiminin, kendilerine yakın buldukları sendikalar üzerinden maaş zammı politikası uygulamaya çalıştıklarını, asgari ücretle kıyaslandığında da ABB personelinin kaybının yüzde 200'ü geçmekte olduğunu ifade etti.ABB personelinin iyi yönetilemeyen bir belediyenin mağduru olduğunu ifade eden Özcan, 'ABB yönetimine son uyarımdır. Personelin hakkını verin Ankara'yı kaosa sürüklemeyin' şeklinde konuştu. Özcan şöyle devam etti:'Şeffaf belediyecilik sloganı ile temiz siyaset sözü veren Mansur Yavaş, ABB personelini ve Ankaralı'yı mağdur etmiştir. Sayın Yavaş hiç bir 'mega' proje üretemediği halde belediyenin bir çok kurum ve kuruluşunda personelin yüksek çalışma azmi ve Ankaralıya karşı duyduğu sorumluluk bilinci devam etmektedir. Ankaralılar iyi anlasın diye söylüyorum; Asgari ücretin yüzde 100 misli maaş alan ve asgari ücret oranında zam anlaşması bulunan emekçileri zorla yeni bir sözleşme imzalatarak kendilerine uygun sendikalarla anlaşmalı politikalar uyguladılar. 2020 yılında asgari ücret aylık brüt 2 bin 943 TL, aylık net 2 bin 324,70 TL, günlük brüt 98,10 TL iken 2023 yılının ikinci yarısında geçerli olacak brüt asgari ücret tutarı 13 bin 414 lira, net asgari ücret tutarı 11 bin 402 lira olarak belirlenmiştir. Asgari ücretle kıyaslandığında personelin kaybı yüzde 200'ü geçmektedir.''CHP yönetimi her fırsatta TÜİK verilerini eleştirmekte ama ABB de yapılan zulmü görmemektedir.' diyen Özcan, 'ABB personeli yönetilemeyen bir belediyenin mağduru olmuş, evine iki ekmek götüremeyecek durumdadır. ABB personelinin taban maaşları asgari ücretin altında kalmıştır. Sıkıntılar bunlarla bitmemektedir. İş makineleri, otobüsler trenler yedek parça bulamıyor personel maaş yetersizliğinden ya emekli oluyor ya da iş bırakıyor. Birçok birim yıllık izin kullanmadan zorla çalıştırılmaktadır. Raylı sistemler çökme noktasına gelmiş, depolar tamir edilemeyen trenler otobüslerle doludur. Güvenlik biriminden çektikleri personeli kontrol merkezi, sürücü, bina bakım, araç bakım gibi bölümlere göndererek günü kurtarmaya çalışmaktadırlar. Çektikleri personel gerekli eğitimi almadan sahaya sürülmektedir. Birimlere giden güvenlik personeli yerine personel alınmadığı için güvenlik personeli istasyonlarda kendilerini koruyamaz duruma gelmiştir''ABB personelinin yüzde 80'i asgari ücretin altında çalıştırılarak psikolojik bozguna uğratılmıştır. Eğer böyle giderse Ankaralılar mağdur olacak. Personel eylem ve greve dönüşecek bir yola girmek üzeredir. ABB yönetimine son uyarımdır. Personelin hakkını verin Ankara'yı kaosa sürüklemeyin. Zaten biz Mart ayında personelin durumunu düzelteceğiz. Ankara'ya hak ettiği hizmeti vereceğiz.'