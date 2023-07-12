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Osmaniye'de otoyolda panik: İplik yüklü TIR'ın dorsesi alev alev yandı

Osmaniye'de, otoyolda seyir halindeki iplik yüklü TIR'da yangın çıktı. İş makineleriyle, araçta yüklü olan iplik makaraları dağıtılıp soğutma çalışması yapıldı. Dorse ve üzerindeki yük, tamamen yanıp, kullanılamaz hale geldi. .

Ekleme: 12.07.2023 - 11:08 Güncelleme: 12.07.2023 - 11:46 / Editör: Ozge Selin
Osmaniye'de otoyolda panik: İplik yüklü TIR'ın dorsesi alev alev yandıOsmaniye'den Adana'ya giden Osman Y. yönetimindeki 27 ALY 048 plakalı iplik yüklü TIR, bir anda alev aldı. Sürücü, aracı yakınlardaki dinlenme tesisine çekip, çekiciyi dorseden ayırarak itfaiyeye haber verdi.

Osmaniye'de otoyolda panik: İplik yüklü TIR'ın dorsesi alev alev yandı

İhbar üzerine bölgeye Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü. İş makineleriyle, araçta yüklü olan iplik makaraları dağıtılıp soğutma çalışması yapıldı.

Osmaniye'de otoyolda panik: İplik yüklü TIR'ın dorsesi alev alev yandı

Dorse ve üzerindeki yük, tamamen yanıp, kullanılamaz hale geldi.


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