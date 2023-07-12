Ordu Valisi Sonel: Selin yaralarını hızla sarıyoruz…

Sağanak yağış, Karadeniz'i esir aldı. 10 Temmuz akşamı Ordu genelinde sağanak yağış sonrası sel ve heyelan yaşandı. İl genelinde metrekareye 146 ila 209 kilo yağış düştüğü açıklanırken Ordu Valiliği başta olmak üzere, Ordu Büyükşehir Belediyesi, AFAD, AKUT, itfaiye, 112 sağlık ekipleri hayatın normale dönmesi için çalışmalarına hızla başladı.Yaşanan sel ve heyelanlar sonrası ilde selin yaraları hızla sarıldı. Ordu Valisi Tuncay Sonel, selin ardından yapılan çalışmaları anlattı.Ordu Valisi Tuncay Sonel, 'Akşam saatlerinde başlayan yağış Altınordu'ya metrekareye 146 kilo, Perşembe'ye 243 kilo, Fatsa'ya 209 kilo ve Kabadüz'e 175 kilo yağış düştü. 112 Çağrı Merkezine mahsur kalma, dere taşması, heyelan, su baskını gibi bin 240 ihbar geldi. Dün ise Altınordu Fatsa ve Gülyalı'da su kesintisi vardı. Bu sabah itibariyle Gülyalı ve Fatsa'daki tüm sorunlar giderildi. Altınordu'da öğleye kadar mahalle mahalle su verilmiş olacak' ifadelerini kullandı.Vali Sonel, Ordu-Samsun, Ordu-Giresun Karadeniz Sahil yolunun ise 9-10 Temmuz'da heyelan nedeniyle iki kez kapandığını, aynı günler anında müdahale ile kısa sürede açıldığını belirtti'10 Temmuz akşamı Ordu- Mesudiye- Sivas İl yolu Çağlayan Deresinin taşması sonucunda menfez çökmüş, yol ulaşıma kapandı. Ulaşım alternatif olarak eski karayolundan sağlanmakta olup, Bölge genelinde tüm güvenlik önlemleri Karayolları tarafından alındı. Yaşadığımız sel ve heyelanların hemen akabinde Afad Başkanımız Yunus Sezer ve Ulaştırma alt Yapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu Ordu'ya geldiler.Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler ile birlikte çalışmaları yerinde takip ettik. Selden dolayı çamur oluşan yollar ise asker, Belediye ekipleri ve vatandaşlarımızla birlikte temiz hale getirdik. Yollarımızda ve mahalle aralarında çamur izi kalmadı. El birliğiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İl genelinde 29 mahallemizdeki elektrik kesintileri bütün trafolara dün itibari ile enerji verilerek giderildi. Sayın Cumhurbaşkanımız riyasetinde ve Sayın İçişleri Bakanımızın talimatları doğrultusunda sahadayız' açıklaması yaptı.