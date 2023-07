NATO Zirvesi sona erdi: Erdoğan'dan İsveç açıklaması ve dikkat çeken uyarı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nde konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:'İlk günden itibaren Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni titizlikle uyguladık, savaş gemilerinin Boğazlardan geçmesine müsaade etmedik.Türkiye olarak müttefiklerimizle dayanışma içinde hareket ederken aynı zamanda savaşın sona ermesi için yoğun çaba harcıyoruz.Tahıl koridoru görüşmeleri sürüyor. Zelenski uzamasından yana, Putin'in de önerileri var.Savaşın kazananı, barışın da kaybedeni olmaz. Bölgemizde barış umutlarını yeniden yeşertmek istiyoruz.Dayanışma sadece bizim değil, tüm müttefiklerin içselleştirmesi gereken bir ilkedir. Bazı müttefiklerimizin bilhassa PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG ile kurduğu çarpık ilişki ittifakın bütünlüğüne zarar veriyor. Bu yaklaşımın makul ve mantıklı hiçbir açıklaması yoktur.Yaklaşık 40 yıldır bölücü terör örgütüyle mücadele eden bir ülkeyiz. Terörle amansız ve amasız mücadele bizim kırmızı çizgimizdir. Artık bütün müttefiklerimizden kararlı ve net bir tavır bekliyoruz.NATO tarihinde ilk defa Genel Sekreter tarafından Terörizmle Mücadele Özel Koordinatörü atanacağı duyuruldu.(Finlandiya'nın üyeliği süreci) Türkiye, ittifakın genişlemesine verdiği ilkeli desteği bir kez daha ortaya koymuştur. İsveç'in NATO'ya katılım meselesi gündemimizde yer aldı. Zirve'nin hemen öncesinde Sayın Genel Sekreter ve İsveç Başbakanı'yla bir araya geldik. Bu toplantımızda ülkemizin beklentilerimizi, bugüne kadar İsveç'in taahhütlerini yerine getirme noktasında güncel durumunu değerlendirdik. İsveç'in üyelik süreciyle ilgili önümüzdeki dönemde atılacak adımları tespit ettik. Buna göre 3'lü daimi ortak mekanizmanın yanı sıra İsveç'le bakan düzeyinde kurulması belirlenen ikili güvenlik mekanizmasıyla terörle mücadelede iş birliğini artıracağız. İsveç, bir yol haritası sunacak. Ayrıca İsveç, ülkemizin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecine, gümrük birliği anlaşması sürecine ve vize serbestisi sürecine aktif destek verecek.Mukaddes kitabımıza yapılan alçakça saldırı sonrasında İsveç hükümetinin saldırıyı tasvip etmediği yönündeki beyanlarını not ettik. Bugün Cenevre BM İnsan Hakları Konseyi, Kur'an-ı Kerim'i yakma eylemini dini nefret olarak tanımlayıp kınadı. Konsey içinde bu tasarıya ret oyu veren ülkelere özgürlük ve insan hakları anlayışını gözden geçirmelerini özellikle tavsiye ediyoruz.İnsanların kutsallarına saldırmak fikir hürriyeti değil barbarlıktır, ilkelliktir, bir nevi terör eylemidir.​Şu gerçeğin altını çizmek isterim: Sınırlarımız içinde veya dışında terör örgütlerine vurulan siyasi, askeri, diplomatik ve hukuki her darbe ülkemiz için kazanımdır. FETÖ, PKK, PYD mensupları için terör propagandası yapmak, şiddeti ve terörü övmek, işledikleri onca suça rağmen ellerini kollarını sallayarak gezmek çok daha zor olacaktır.İsveç'in yaşadığı kötü tecrübenin diğer ülkelere ibret olacağı kanaatindeyim. 'İsveç'in NATO'ya katılım protokollerini onaylayacak merci, milli iradenin temsilcisi TBMM'dir. Bizim gibi milletvekillerimiz de süreci yakından takip edecek.'SORU-CEVAP BÖLÜMÜAnlaşma, 2025'e kadar Rusya'nın belirlenen yerlerde bulunmasıdır. Rusya'nın bu anlaşmaya sadık kalacağına inanıyorum.Taraflar kabul ederlerse bizler memnuniyetle böyle bir arabuluculuğu kabul ederiz. Türkiye olarak biz hazırız.Gerek Rusya'yla gerek Ukrayna'yla görüşebilen liderlerden bir tanesi biziz.Şu anda bir yol haritası mevcut. İsveç makamları pazartesi akşamı yaptığımız görüşme çerçevesinde yol haritasını bize sunacaklar, biz de bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunacağız.Onay makamı birinci derecede Meclis'tir. Meclis'ten geçtikten sonra benim onayıma gelir. Bir an önce bu sürecin bitmesini istiyoruz.(Gerek gümrüklerle ilgili görüşme gerekse vize serbestisi) Olumlu bir yaklaşımı bekliyoruz. Bu konuyla ilgili büyükelçim Çağatay Bey bu işin takipçisi. Temennim odur ki yarın Brüksel'de yapılacak görüşmelerde bu tekrar ele alınacak.Sayın Başkan'ın özellikle bizlere ifade ettiği konu; onlarda da Kongre bağlayıcı. Kendisi elinden gelen her şeyi yapacağını bizlere söyledi. Takipçisi olacağını söyledi ve umutluyum dedi. Ama bizde de nasıl Parlamento'dan geçmesi gerekiyorsa orada da Kongre'den geçmesi gerektiğini ve zaman zaman engel çıktığını ifade ettiler. Ben de her zamankinden daha umutluyum.Rusya'dan bazı açıklamalar oldu ama şu an süreç olumlu. Ağustos ayı içinde Sayın Putin'le yüz yüze görüşmemiz olacağı kanaatindeyim. Orada da bunları tekrar ele alacağız.(Gazetecinin sorusuna) Ağzın bal yesin diyeyim. Temennim odur ki senin umutlandığın gibi biz de umutlanalım.Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşme neticesinde bizlere yansıdı. Bizlerde cuma gününe olan kadar süreçte ev sahipliği yaptık. Bize böyle bir talep gelince biz de olumlu yaklaşım sergileyelim dedik ve 6 Azok komutanını teslim etmiş olduk. Ağustos ayında Putin'le yüz yüze görüşmemiz olacak. Orada da bunları yeniden ele alacağız.Bizim 2 aylık Meclis tatilimiz var. Ekim ayında tatilden çıkma söz konusu değil. Mümkün olduğu kadar kısa zamanda bu işi bitirmek bizim hedefimiz.