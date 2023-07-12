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NATO Zirvesi'nde ikinci gün: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor

NATO üyesi ülkelerin liderleri, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen zirve toplantısının ikinci gününde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Toplantısı'nın 2. oturumuna katılmak üzere LITEXPO'ya geldi.

NATO Zirvesi'nde ikinci gün: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor
Ekleme: 12.07.2023 - 10:40 Güncelleme: 12.07.2023 - 10:41 / Editör: Ozge Selin
NATO Zirvesi'nde ikinci gün: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor
Devlet ve hükümet başkanları düzeyindeki Kuzey Atlantik Konseyi Toplantısı'nda Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil ediyor.

Toplantıya 31 üye ülke liderinin yanı sıra NATO üyeliğine davet edilen ülke sıfatıyla İsveç de katılıyor. Ayrıca NATO'nun Hint-Pasifik ortakları Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda ile Avrupa Birliği (AB) de toplantıda temsil ediliyor.

Toplantının açılışında konuşma yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun Avrupa ve Atlantik'te bölgesel bir ittifak olduğunu ancak karşı karşıya kalınan zorlukların küresel olduğunu söyledi.Stoltenberg, Avrupa-Atlantik ve Hint-Pasifik bölgelerinde yaşananların birbirleri açısından önem taşıdığını, Ukrayna'daki savaşın küresel yansımaları olduğunu, terör ve siber tehditlerin sınır tanımadığını, otoriter rejimlerin yakınlaştığını dile getirdi.

'Kural temelli küresel düzen için birlikte durmalıyız' diyen Stoltenberg, bu yüzden bugünkü NATO Zirvesi'ne ortakların katılımının önemli olduğunu kaydetti.

Miçotakis'le bir araya gelecek
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO zirvesine katılan liderler arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Miçotakis arasında zirve kapsamında bugün görüşme gerçekleştirilecek.

Zirveye katılmadan önce gazetecilere konuşan Miçotakis, yarın Erdoğan ile görüşeceğini söylerken, ilişkileri yeniden başlatmak için ilk adımı atabileceklerini kaydetti.

Miçotakis, Türkiye ile aralarında önemli farklılıklar olduğunu belirterek, 'Defalarca söylediğim gibi, Türkiye ile sürekli bir gerilim ortamında yaşamaya mahkum değiliz.' ifadesini kullandı.
Miçotakis, söz konusu açıklamasında önemli noktalara temas etti.

Miçotakis şunları dile getirdi:
'Çifte seçim zaferimizin ardından yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bizzat görüşme fırsatı bulacağım.
Güçlü bir halk desteğiyle Yunanistan ile Türkiye arasındaki ilişkileri yeniden başlatmak için ilk adımı atabileceğimize inanıyorum.
Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ve kıta sahanlığının sınırlandırılmasına ilişkin anlaşmazlığı çözmek için bir yol haritası üzerinde anlaşabiliriz.'.
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