  • USD: 26,07 - 26,12
  • EURO: 28,69 - 28,74
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

NATO'dan Vilnius Zirvesi Bildirisi: Ortak mücadele vurgusuyla terör kınandı

Litvanya'nın Vilnius kentinde yapılan NATO Zirvesi kapsamında bildiri yayınlandı. Yayınlanan bildiride terörizmin tüm şekil ve tezahürleriyle mücadele edilmesinin ortak savunma için elzem olduğu belirtildi. Terörizm, koşul gözetmeksizin reddedildi ve mümkün olan en güçlü şekilde kınandı.

NATO'dan Vilnius Zirvesi Bildirisi: Ortak mücadele vurgusuyla terör kınandı
Ekleme: 11.07.2023 - 23:57 Güncelleme: 12.07.2023 - 00:04 / Editör: Ozge Selin
NATO'dan Vilnius Zirvesi Bildirisi: Ortak mücadele vurgusuyla terör kınandı
Litvanya'nın Vilnius kentinde yapılan NATO Zirvesi kapsamında bildiri yayınlandı.

NATO'nun Vilnius Zirvesi Bildirisi'nde terörizmin tüm şekil ve tezahürleriyle mücadele edilmesinin ortak savunma için elzem olduğu vurgulandı.

İsveç'in NATO üyeliği: 'Varılan anlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz'

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleştirilen NATO Zirvesi ardından yayımlanan bildiride, Rusya'yla ilişkiler, terörle mücadele ve Ukrayna'nın NATO üyeliği konularına yer verildi.

NATO'nun açık kapı politikasına işaret edilen bildiride, tüm ülkelerin kendi güvenlik düzenlemelerini seçme hakkı olduğu belirtildi. Bildiride, 'İsveç'i ittifakın tam üyesi olarak karşılamayı dört gözle bekliyoruz. Bu kapsamda NATO Genel Sekreteri, Türkiye Cumhurbaşkanı ve İsveç Başbakanı arasında varılan anlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz.' ifadelerine yer verildi.

Terörizmin koşul gözetmeksizin reddedildiği ve mümkün olan en güçlü şekilde kınandığı bildiride, terörizmin tüm şekil ve tezahürleriyle mücadele edilmesinin ortak savunma için elzem olduğuna vurgu yapıldı.

'Ukrayna'nın geleceği NATO'dadır'

Vilnius Zirvesi Bildirisi'nde, Ukrayna'ya 2008 Bükreş Zirvesi'nde verilen NATO üyeliği taahhüdünün yinelendiği de aktarılarak, 'Ukrayna'nın kendi güvenlik düzenlemelerini seçme hakkını tamamen destekliyoruz. Ukrayna'nın geleceği NATO'dadır.' ifadeleri yer aldı.

NATO bildirisinde Karadeniz'de güvenlik, emniyet, istikrar ve seyrüsefer özgürlüğünü sürdürmeyi amaçlayan bölgesel çabalara Montrö Boğazlar Sözleşmesi yoluyla verilen desteğin altı çizildi.

Bildiride, Karadeniz'de gelişmelerin takip edileceği, durumsal farkındalığın artırılacağı vurgulandı.

NATO ile Rusya ilişkilerine yönelik değerlendirmelerin de yer aldığı bildiride, riski minimize etmek, gerginliği azaltmak ve şeffaflığı artırmak için Moskova'yla iletişim kanallarının açık tutulacağı bildirildi.
NATO'dan Vilnius Zirvesi Bildirisi: Ortak mücadele vurgusuyla terör kınandı
Türkiye'nin diplomasi zaferini İngiltere merkezli Middle East Eye yazdı: Erdoğan isteklerini kabul ettirdi
PKK elebaşı Duran Kalkan bebek katili Öcalan'a methiyeler düzen Merdan Yanardağ'a sahip çıktı
Türk düşmanı ABD'li Senatör Menendez'in son çırpınışları! Bakın Türkiye'ye F-16 vermemek için şimdiki bahanesi ne?
Bakan açıkladı: 4 saatlik yol 1,5 saate düşecek
Kemal Kılıçdaroğlu’na şok! Tanju Özcan’dan adaylık mesajı: Eğer karşısına kimse çıkmazsa…
Tüm dünyanın gözü burada: Başkan Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde diplomasi trafiği...
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan AB çıkışı: 'Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakacak mısın'
Bakan Mehmet Şimşek açıkladı! Döviz rezervlerinde rekor artış
Bakan Özhaseki duyurdu: Sadece Malatya'ya 100 bin konut! Deprem konutlarının inşaası tam gaz sürüyor
İYİ Parti’den Kılıçdaroğlu’na zehir zemberek sözler: 150 kez aday olsa Tayyip Bey’e karşı kazanamaz
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar...
'Kazandık kazandırdık' reklamlarına dev bütçe ayıran İBB’nin 'yeniledik' dediği otogarın görüntüsü dehşete düşürdü
Müjde Ar'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri: CHP'de de tek adam var
Araçların bakımı yapılmıyor! İBB'ye ait çöp tankeri TEM otoyolunda alevlere teslim oldu
Ekrem İmamoğlu umduğunu bulamadı: Koltuk kavgası sürüyor... Delegeler Kılıçdaroğlu dedi!
Türkiye-İsveç anlaşmasının maddeleri ne? İşte tam liste: Terörle mücadele vurgusu
İstanbullunun sinek çilesi: 'Hiç olmadığı kadar şikayet var'
Ticaret Bakanı Bolat: İkinci el araçta istikrarı kısa sürede piyasada sağlayacağız
Dünya Türkiye'nin kararını konuşuyor: Zirvenin mutlak kahramanı Erdoğan
Meteoroloji uyardı, sıcaklık 40 dereceye çıkıyor

Meteoroloji uyardı, sıcaklık 40 dereceye çıkıyor

Uyuyan kâbus uyandı: Magma yeryüzüne çıktı uyarılar peş peşe yapıldı

Uyuyan kâbus uyandı: Magma yeryüzüne çıktı uyarılar peş peşe yapıldı

Nesli tükenmekte! Ayağı taşlara sıkışan hayvanı kurtarıp elleriyle besledi .

Nesli tükenmekte! Ayağı taşlara sıkışan hayvanı kurtarıp elleriyle besledi .

Mars'la ilgili inanılmaz keşif: 400 bin yıllık deliller gerçeği ortaya çıkardı

Mars'la ilgili inanılmaz keşif: 400 bin yıllık deliller gerçeği ortaya çıkardı

O ilde panik! Denizde görülen araç ekipleri alarma geçirdi: Gerçek şoke etti…

O ilde panik! Denizde görülen araç ekipleri alarma geçirdi: Gerçek şoke etti…

Rekabet Kurulu'ndan Trendyol'a soruşturma! Heyetin görüşü belli oldu

Rekabet Kurulu'ndan Trendyol'a soruşturma! Heyetin görüşü belli oldu