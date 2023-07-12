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Milli muharip uçağın testleri başladı: İlk uçuş tarihi belli oldu

Milli Muharip Uçak KAAN'ın montajının kısa sürede tamamlanacağını belirten TUSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Özkan Altay, "İnşallah yıl sonuna uçağımızı gökyüzü ile buluşturmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Milli muharip uçağın testleri başladı: İlk uçuş tarihi belli oldu
Ekleme: 12.07.2023 - 10:30 Güncelleme: 12.07.2023 - 10:44 / Editör: Ozge Selin
Milli muharip uçağın testleri başladı: İlk uçuş tarihi belli oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin başlattığı milli savunma sanayi meyvelerini bir bir vermeye başladı. Dünyanın hayranlıkla yakından takip ettiği Türk savunma sanayisinin en önemli mihenk taşlarından bir tanesi olan Milli Muharip Uçak KAAN geçtiğimiz aylarda hangardan çıktı. Milli Muharip Uçak KAAN cumhuriyetin 100. yılında 2023'ün son günlerinde ilk uçuşu gerçekleştirecek. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdür Yardımcısı Özkan Altay, Trabzon'da katıldığı bir etkinlikte önemli açıklamalarda bulundu.

Testlere başlandı
Altay, şunları kaydetti; “KAAN adını verdiğimiz Milli Muharip Uçağımız montajını kısa sürede tamamlayarak ilk yerli testlerine başladı, taksi operasyonu gerçekleştirdi. İnşallah yıl sonuna uçağımızı gökyüzü ile buluşturmayı planlıyoruz.''

Hürjet de göklerde olacak

''İlk jet eğitim uçağımız Hürjet bu sene içerisinde gökyüzü ile buluştu.'' diyen Özkan Altay, ''Atak-2 platformumuz helikopter ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Anka-3 insansız savaş uçağımız yer testleri icra etti ve Gökbey helikopterimiz ilk yerli motorla tekrar gökyüzü buluşma fırsatını yakaladı.'' ifadelerini kullandı.
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