Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji 12 Temmuz 2023 Çarşamba günü için hava durumunu yayımladı. Yaşanan sağanak ve sellerin ardından yağışlı hava yurdu terk etti. Ancak şimdi de yüksek sıcaklıklar geliyor. Birçok ilde dereceler 40'a yaklaşıyor. Meteoroloji ve çok sayıda valilik yüksek sıcaklıklara karşı uyarıda bulundu. İşte ayrıntılar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Marmara, Ege ve Akdeniz’de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5 - 10 derece üzerine çıkmasının beklendiğini açıkladı. Hava sıcaklıklarının artacağı iller arasında Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da yer alıyor. Yapılan tahmine göre Edirne 41, Kırklareli 39, Tekirdağ 35 dereceyi görecek.
Türiye genelinde yağış beklenmiyor, kuzey kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıkması uyarısında bulunmasını adından çok sayıda ilde valilik yurttaşları sıcak hava ve yangın riskine karşı uyardı.
İşte il il hava durumu...
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
TEKİRDAĞ °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ °C, 29°C
Az bulutlu
KONYA °C, 31°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor
RİZE °C, 29°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 29°C
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 30°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 28°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AĞRI °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 31°C
Az bulutlu
VAN °C, 26°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
Türiye genelinde yağış beklenmiyor, kuzey kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıkması uyarısında bulunmasını adından çok sayıda ilde valilik yurttaşları sıcak hava ve yangın riskine karşı uyardı.
İşte il il hava durumu...
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
TEKİRDAĞ °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ °C, 29°C
Az bulutlu
KONYA °C, 31°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor
RİZE °C, 29°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 29°C
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 30°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 28°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AĞRI °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 31°C
Az bulutlu
VAN °C, 26°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık