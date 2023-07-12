Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji 12 Temmuz 2023 Çarşamba günü için hava durumunu yayımladı. Yaşanan sağanak ve sellerin ardından yağışlı hava yurdu terk etti. Ancak şimdi de yüksek sıcaklıklar geliyor. Birçok ilde dereceler 40'a yaklaşıyor. Meteoroloji ve çok sayıda valilik yüksek sıcaklıklara karşı uyarıda bulundu. İşte ayrıntılar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Marmara, Ege ve Akdeniz’de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5 - 10 derece üzerine çıkmasının beklendiğini açıkladı. Hava sıcaklıklarının artacağı iller arasında Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da yer alıyor. Yapılan tahmine göre Edirne 41, Kırklareli 39, Tekirdağ 35 dereceyi görecek.



Türiye genelinde yağış beklenmiyor, kuzey kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıkması uyarısında bulunmasını adından çok sayıda ilde valilik yurttaşları sıcak hava ve yangın riskine karşı uyardı.



İşte il il hava durumu...



MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



EDİRNE °C, 36°C



Az bulutlu ve açık



İSTANBUL °C, 32°C



Az bulutlu ve açık



KOCAELİ °C, 33°C



Az bulutlu ve açık



TEKİRDAĞ °C, 31°C



Az bulutlu ve açık



EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



A.KARAHİSAR °C, 30°C



Az bulutlu ve açık



DENİZLİ °C, 37°C



Az bulutlu ve açık



İZMİR °C, 36°C



Az bulutlu ve açık



MUĞLA °C, 36°C



Az bulutlu ve açık



AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA °C, 39°C



Az bulutlu ve açık



ANTALYA °C, 38°C



Az bulutlu ve açık



ISPARTA °C, 32°C



Az bulutlu ve açık



MERSİN °C, 36°C



Az bulutlu ve açık



İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA °C, 31°C



Parçalı ve az bulutlu



ESKİŞEHİR °C, 30°C



Parçalı ve az bulutlu



KAYSERİ °C, 29°C



Az bulutlu



KONYA °C, 31°C



Az bulutlu



BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



BOLU °C, 28°C



Parçalı ve az bulutlu



KASTAMONU °C, 28°C



Parçalı ve az bulutlu



SİNOP °C, 29°C



Parçalı ve az bulutlu



ZONGULDAK °C, 29°C



Parçalı ve az bulutlu



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor



RİZE °C, 29°C



Parçalı bulutlu



SAMSUN °C, 29°C



Parçalı bulutlu



TOKAT °C, 30°C



Parçalı bulutlu



TRABZON °C, 28°C



Parçalı bulutlu





DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



AĞRI °C, 26°C



Parçalı ve az bulutlu



ERZURUM °C, 22°C



Parçalı ve az bulutlu



MALATYA °C, 31°C



Az bulutlu



VAN °C, 26°C



Az bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



DİYARBAKIR °C, 37°C



Az bulutlu ve açık



GAZİANTEP °C, 36°C



Az bulutlu ve açık



MARDİN °C, 34°C



Az bulutlu ve açık



ŞANLIURFA °C, 37°C



Az bulutlu ve açık

