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Mehmet Özhaseki'den kentsel dönüşüm paylaşımı: 'İstanbulumuzu afetlere karşı dirençli hale getireceğiz'

Yıllardır beklenen büyük İstanbul depremi öncesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdürüyor. Bakan Mehmet Özhaseki, "İstanbul'da yaklaşık 800 bin bağımsız bölümün dönüşümünü tamamladık." dedi.

Ekleme: 12.07.2023 - 15:33 Güncelleme: 12.07.2023 - 16:03 / Editör: Ozge Selin
Mehmet Özhaseki'den kentsel dönüşüm paylaşımı: 'İstanbulumuzu afetlere karşı dirençli hale getireceğiz'Türkiye, deprem risk haritasında yer alıyor.

Geçmiş yıllarda yaşanan ve son olarak 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler, büyük yıkımlara yol açtı. Yurdun güneyini adeta yerle bir eden asrın felaketi, deprem gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Yıkılan binlerce bina 50 bini aşkın vatandaşımıza mezar oldu. Yeni dönemde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevini üstlenen Mehmet Özhaseki, ilk olarak deprem çalışmalarını ele aldı.

Bakanlık tarafından, “Türkiye'nin Her Yerinde Kentsel Dönüşüm” sloganıyla deprem dönüşümü hamlesi başlatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 2012 yılında yurt genelinde güvenli konutlar için kentsel dönüşüm hamlesini işaret etti.

Ve çalışmalar başlanmış oldu.

Megakent'in 39 ilçesinde dönüşüme girdi

Bu kapsamda ilk olarak, Megakent İstanbul için yıllardır devam eden deprem senaryoları göz önünde bulundurularak çalışmalara yoğunlaşıldı.

Öyle ki, İstanbul'un 39 ilçesinde 188 farklı alanda kentsel dönüşüm çalışmalarına başlandı.

'800 bin bağımsız bölümün dönüşümünü tamamladık'

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Mehmet Özhaseki, şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı kentsel dönüşüm seferberliğiyle riskli yapıları yenileyerek vatandaşlarımızı sağlıklı, güvenli ve çevre dostu yapılara kavuşturuyoruz.

İstanbul'umuzu da deprem başta olmak üzere, afetlere karşı dirençli hale getirmekte kararlıyız.

170 bin 941 bağımsız bölümün dönüşüm süreci de devam ediyor.

5 yılda 1,5 milyon konutun dönüşümünü aşama aşama bitireceğiz.

2012'den bugüne kadar kentsel dönüşüm kapsamında 127 milyar 926 milyon TL değerinde yatırım gerçekleştirdik.
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