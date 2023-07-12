  • USD: 26,07 - 26,12
  • EURO: 28,69 - 28,74
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Komşunun gözü Erdoğan'da: Yunan basını kritik görüşmeye kilitlendi

Yunan gazete ve televizyonları, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Miçotakis görüşmesine kilitlenmiş durumda. Zirvenin yeni bir fırsat penceresi olduğu vurgulanan haberlerde toplantı öncesi gidişatın olumlu olduğu belirtildi.

Komşunun gözü Erdoğan'da: Yunan basını kritik görüşmeye kilitlendi
Ekleme: 12.07.2023 - 10:56 Güncelleme: 12.07.2023 - 11:04 / Editör: Ozge Selin
Komşunun gözü Erdoğan'da: Yunan basını kritik görüşmeye kilitlendi
NATO zirvesi için Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya gelecek.

Atina yönetimi, Türkiye ile yeni dönemin kapılarını açmak istiyor.

Başbakan Miçotakis, görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, 'Türkiye'yle gerilim ortamında yaşamaya mahkum değiliz. İlişkileri yeniden başlatabiliriz.' dedi.

Şimdi gözler, Erdoğan ile Miçotakis arasında yapılacak görüşmeye çevrildi.

ERT: Fırsat penceresi
Yunan devlet televizyonu ERT, 'Atina ile Ankara arasındaki ilişkileri yeniden başlatmak için bir fırsat penceresi' diye yazdı.
Atina'nın, çarşamba günkü dönüm noktası niteliğine sahip görüşmeye olumlu bir gündemle yaklaştığı ve Ankara ile ilişkilerde yeni bir pencere açmak için ikili zirveyi fırsat olarak gördüğü belirtildi.

Vilnius'ta iki ülkenin dışişleri ve savunma bakanları arasında da ikili görüşmeler yapılacağı anımsatıldı.

Komşunun gözü Erdoğan'da: Yunan basını kritik görüşmeye kilitlendi

Ethnos: İvme olumlu
'Pozitif gündem' ifadesine yer veren Ethnos da Miçotakis-Erdoğan görüşmesinin, karşılıklı ilişkileri yeniden başlatmak adına bir fırsat penceresi olabileceğine dikkat çekti.

Haberde, 'İstanbul görüşmesinden yaklaşık 16 ay sonra, iki lider konuyu tekrar ele almaya ve Yunan-Türkiye ilişkilerini yeniden başlatmaya davetli.' denildi.

'Toplantının ivmesi olumlu.' denilerek, 'Ancak Ankara'nın yeni bir sayfa açmaya gerçekten kararlı olup olmadığı henüz belli değil.' görüşüne yer verildi.

Komşunun gözü Erdoğan'da: Yunan basını kritik görüşmeye kilitlendi

SKAI: Kritik toplantı
SKAI televizyonu, Yunanistan Başbakanı ile Türkiye Cumhurbaşkanı arasındaki hiçbir görüşmenin dikkatlerden kaçmadığını aktardı.

İki liderin, bugün öğle saatlerinde özellikle kritik olan başka bir toplantıyı gerçekleştireceği vurgulandı.

Komşunun gözü Erdoğan'da: Yunan basını kritik görüşmeye kilitlendi

Toc: Miçotakis ve Erdoğan bugün buluşuyor
Manşetinde 'Sakin sular için yol haritası' diyen The Toc gazetesi şunları yazdı:

İsveç'in NATO'ya katılmasına Türkiye'nin 'evet' yanıtının ardından Miçotakis ve Erdoğan bugün buluşuyor. Atina, Ankara'nın Batı'ya yaklaşımını olumlu görüyor.

Ticaret, enerji, turizm, kültür, spor, sağlık ve çevre konularının, iki ülkenin olumlu eylemler listesinde yer aldığı da belirtildi.

Boğaz’da devasa korsan inşaat: Mührü söküp çalışmaya devam ettiler
Özcan’dan Son Uyarı: “Personelin Hakkını Verin Ankara'yı Kaosa Sürüklemeyin”
NATO Zirvesi'nde Zelenski'nin fotoğrafı dikkat çekti
Alman Bild: Erdoğan, her zamankinden daha güçlü
Komşunun gözü Erdoğan'da: Yunan basını kritik görüşmeye kilitlendi
NATO Zirvesi'nde ikinci gün: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor
Milli muharip uçağın testleri başladı: İlk uçuş tarihi belli oldu
Türklere ve göçmenlere yönelik söylediği sözler kan dondurdu! 'Türk maymunlar' diyen Finlandiyalı Bakan'dan özür
Kemal Kılıçdaroğlu'na büyük şok: Partililer tepki gösterdi... Odası bile basıldı!
Erdoğan - Biden zirvesi dünyanın gündeminde: Tarihi görüşme
Ek bütçe yara saracak! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz detayları paylaştı
CHP İstanbul'u kaderine terk etti: Kadıköy'ü çöp götürüyor
AK Parti'den emekliye seyyanen zam talebiyle ilgili açıklama: Mümkündür
NATO'dan Vilnius Zirvesi Bildirisi: Ortak mücadele vurgusuyla terör kınandı
Türkiye'nin diplomasi zaferini İngiltere merkezli Middle East Eye yazdı: Erdoğan isteklerini kabul ettirdi
PKK elebaşı Duran Kalkan bebek katili Öcalan'a methiyeler düzen Merdan Yanardağ'a sahip çıktı
Türk düşmanı ABD'li Senatör Menendez'in son çırpınışları! Bakın Türkiye'ye F-16 vermemek için şimdiki bahanesi ne?
Bakan açıkladı: 4 saatlik yol 1,5 saate düşecek
Kemal Kılıçdaroğlu’na şok! Tanju Özcan’dan adaylık mesajı: Eğer karşısına kimse çıkmazsa…
Tüm dünyanın gözü burada: Başkan Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde diplomasi trafiği...
Meteoroloji uyardı, sıcaklık 40 dereceye çıkıyor

Meteoroloji uyardı, sıcaklık 40 dereceye çıkıyor

Türkiye'de en çok kullanılan sosyal medya platformu belli oldu

Türkiye'de en çok kullanılan sosyal medya platformu belli oldu

Kayseri’de heyecanlandıran keşif! Tam 7,5 milyon yıllık

Kayseri’de heyecanlandıran keşif! Tam 7,5 milyon yıllık

Sıra dışı görüntü: Türkiye'de kaydedildi gören telefonuna sarıldı

Sıra dışı görüntü: Türkiye'de kaydedildi gören telefonuna sarıldı

Mars'la ilgili inanılmaz keşif: 400 bin yıllık deliller gerçeği ortaya çıkardı

Mars'la ilgili inanılmaz keşif: 400 bin yıllık deliller gerçeği ortaya çıkardı

Rekabet Kurulu'ndan Trendyol'a soruşturma! Heyetin görüşü belli oldu

Rekabet Kurulu'ndan Trendyol'a soruşturma! Heyetin görüşü belli oldu