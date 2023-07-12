Kemal Kılıçdaroğlu'na büyük şok: Partililer tepki gösterdi... Odası bile basıldı!
CHP'de değişim tartışmaları sürüyor… Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında koltuk kavgası hız kesmeden devam ediyor… Kaosun bitmediği CHP Genel Merkezi'nde bu kez de danışman krizi yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerden Engin Özkoç'u başdanışman olarak atadı. Bunun üzerine ortalık karıştı… Genel Merkez'de yaşanan oda basma krizinin detayları şok etkisi yarattı…
Cumhuriyet Halk Partisi'nde seçim sonrası gerilim tırmandı. Parti içinde kriz üstüne kriz yaşandı. Yenilginin sebebi olarak gösterilen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na görevi bırakması için baskılar arttı.
EN YAKINLARI BİLE...
Bir dönem, Kılıçdaroğlu'na en yakın olan isimler bile medya yolu ise genel başkana istifa çağrısı yaptı. '13 yılda tüm seçimleri kaybettiysek genel başkan görevi bırakmalı' denilerek Kılıçdaroğlu'nun koltuğu bırakması gerektiği vurgulandı.
TÜM MYK'YI DEĞİŞTİRDİ
Ancak eleştirilere kulak asmayan Kemal Kılıçdaroğlu, koltuğu korumak için kritik hamleler yaptı. Tüm MYK'yı değiştirdi, kendisine destek veren yeni danışman atadı. Bu bile, parti içindeki kaosu bastıramadı.
HUZURSUZLUK ARTTI
Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışman olarak atadığı isimlerden dolayı parti içinde huzursuzluk yeniden tırmandı.
YİNE KÖŞEYE SIKIŞTI
Bir ara danışman sayısı 90'a çıkan, hatta bir CHP yöneticisinin 'Kemal Bey danışmanların yarısını tanımıyor' eleştirilerine maruz kalan Kemal Kılıçdaroğlu, bir kez daha köşeye sıkıştı.
TÜRK BAYRAĞI TEPKİSİ
14 Mayıs seçimlerinde HDP ile işbirliği yapan Kemal Kılıçdaroğlu, Nuşirevan Elçi'yi başdanışman yapmıştı. HDP'ye yakın bir isim olan Elçi, CHP Genel Merkezi'nde bir televizyon kanalına verdiği röportajda, Türk bayraklarını kaldırmıştı. Oldukça tepki çeken bu olaya Kemal Kılıçdaroğlu'nun sesi bile çıkmamıştı…
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İkinci turda ise Zafer Partili Ümit Özdağ ile ittifak yapan Özdağ, Gökçen Anıl Ulukuş'u danışmanı olarak atamıştı. Bu durum, parti içinde büyük tepkilere yol açmış ve CHP Ulukuş'un danışman olarak atandığını yalanlamıştı. Duruma çok sinirlenen Ulukuş ise sosyal medya hesabından Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştiri yağdırmıştı…
ŞİMDİ DE ÖZKOÇ KRİZİ
Kemal Kılıçdaroğlu'nun teşkilatlarla ilgilenmesi için Engin Özkoç'u başdanışman olarak ataması da parti içinde krize yol açtı. Gazeteci Abdülkadir Selvi, CHP'deki Özkoç krizinin perde arkasını yazdı.
Daha önce CHP'nin grup başkanvekilliğini yapan, 'İçişleri bakanı olacağım' çıkışında bulunan Özkoç'un teşkilatlarla birçok ismi görevden alması üzerine ortalık kızıştı…
Buna göre partililer, Ekrem İmamoğlu ile ilişkisi nedeniyle Özkoç'un atamasına çok kızdı.
Krizin merkezi haline gelen CHP Genel Merkezi bir kez daha karıştı. Yazar Abdülkadir Selvi'nin iddiasına göre duruma tepki gösteren isimler Engin Özkoç'un odasını bastı… Arbede bile yaşandı.