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İzmir’de orman yangınına müdahale eden personel şehit oldu

Menderes ilçesinde başlayan orman yangınına müdahale sırasında dumandan ve alevlerden etkilenen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü personeli Mustafa Gürpınar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ekleme: 12.07.2023 - 10:00 Güncelleme: 12.07.2023 - 10:01 / Editör: Ozge Selin
İzmir’de orman yangınına müdahale eden personel şehit olduİzmir’ iki gün önce alevlere teslim oldu.

Kentte iki ayrı ilçede peş peşe orman yangını başladı.

Büyük korkuya neden olan yangın, yerleşim alanlarına da sıçradı.

Bunun üzerine ekipler harekete geçti.

360 personel görev aldı
Yangınlardan biri Menderes'te çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 6 helikopter, 31 arazöz, 12 su ikmal aracı, 8 iş makinesi ile 4 ilk müdahale yer ekibi olmak üzere toplam 360 personel müdahale etti.

Yangını söndürme çalışmalarında 1'i ağır toplam 12 kişinin yaralandığı, durumu ağır olan yaralı helikopter ambulans ile, 3 yaralı kara ambulans ile, 8 hasta ise başka araçlarla hastanelere kaldırılmıştı.

7 kişinin taburcu olduğu 1'i kişinin yoğun bakımda olmak üzere 4 kişinin tedavisinin devam ettiği öğrenilmişti.

Arazöz şoförü şehit oldu
Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık bölümünde 2 gündür tedavi altında olan Gaziemir Orman İşletme Müdürlüğünde görevli arazöz şoförü evli 1 çocuk babası Mustafa Gurpınar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit olan personel Gürpınar için İzmir Orman Bölge Müdürlüğünde cenaze töreni düzenleneceği ardından şehidin cenazesinin memleketi Afyonkarahisar'a gönderileceği öğrenildi.
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