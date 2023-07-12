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Beyaz Gazete
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İmamoğlu ipleri tamamen kopardı: Kaftancıoğlu erkek olsaydı başka türlü konuşurdum

CHP'de değişim isteyen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki gerginlik büyüyor. Geçtiğimiz gün CHP'li ilçe başkanları ile toplantı yapan İmamoğlu'nun “Genel Başkan bana verdiği sözü tutmadı, Canan Kaftancıoğlu erkek olsaydı onunla da başka türlü konuşurdum" dediği öne sürüdü. İlçe başkanları ile gerginlik yaşadığı belirtilen İmamoğlu'nun salonu terk ettiği ve giderken de "Ben bu yola çıktım, geri dönüşü yok” ifadelerini kullandığı iddia edildi.

Ekleme: 12.07.2023 - 12:08 Güncelleme: 12.07.2023 - 12:09 / Editör: Ozge Selin
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 12'nci seçim yenilgisinin ardından değişim çağrılarının dozunu her geçen gün artıran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu artık ipleri tamamen koparma noktasına geldi. Hürriyet yazarı Yalçın Bayer’in iddiasına göre; 11 Temmuz’da CHP İstanbul ilçe başkanlarıyla bir araya gelen İmamoğlu, Canan Kaftancıoğlu'na yönelik çok sert ifadeler kullandı.

Toplantıda Sultangazi CHP ilçe başkanı Murat Poyraz İmamoğlu’na “Genel başkan adayı mısınız?” diye sorarak “Sen yerel seçimlerde çalıştığın kadar genel seçimlere çalışsaydın bugün seçimi kazandırdık” dedi.

Bu sözlere sinirlenen İmamoğlu “Bana hain mi diyorsun. Hain sensin” yanıtını verdi.

'Kaftancıoğlu erkek olsaydı onunla da başka türlü konuşurdum'

Salonda gerginlik çıktığını öne süren Bayer, İmamoğlu'nun “Genel Başkan bana verdiği sözü tutmadı, Canan Kaftancıoğlu erkek olsaydı onunla da başka türlü konuşurdum” diyerek salonu terk ettiğini belirtti. İmamoğlu'nun salonu terk ederken, “Ben bu yola çıktım, geri dönüşü yok” dediği iddia edildi.
İBB grup toplantısı da gergin geçti: Kılıçdaroğlu sözünde durmadı

Bayer ayrıca 10 Temmuz’da yapılan CHP İBB grup toplantısının da gergin geçtiğini yazdı.

Kadıköy ve İBB Meclis üyesi Hasan Gökpınar'ın İmamoğlu'nun yüzüne karşı “Siz seçildiğiniz günden beri, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı yardımcılığı ve son olarak genel başkanlık adaylığınız tartışılıyor. Siz İstanbul Belediye Başkanısınız, niye İstanbul halkının gözünün önünde böyle tartışmalara meydan verdiniz, sürece zarar verdiniz. Geçen hafta iktidar için ‘Değişim’ adı altında bir web sitesi açtınız. CHP’liler hariç herkes girip CHP’ye hakaret ediyor” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu ise cevap olarak “Ben net bir siyasetçiyim, ne düşünürsem açıkça söylerim, değişim şart. Ben seçim sonrası Genel Başkan’la telefonla ve yüz yüze bir kaç defa görüştüm. Genel Başkan sözünde durmadı, MYK’yı değiştirdi. Bana verdiği söz bu değildi” dedi.
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