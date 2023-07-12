İçişleri Bakanı Yerlikaya Zonguldak’ta

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Zonguldak'a gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sabah saat 09.00 sıralarında Zonguldak Havalimanı'na iniş yaptı.Bakan Yerlikaya'yı burada AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Muammer Avcı, Ahmet Çolakoğlu, Saffet Bozkurt, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Çaycuma İlçe Kaymakamı Mehmet Göze, AFAD Başkanı Yunus Sezer, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, AK Parti Çaycuma İlçe Başkanı Birol Yiğit, İl Özel İdare Genel Sekreteri Ahmet Karayılmaz ile birlikte kalabalık topluluk karşıladı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Çaycuma ziyaretinde ilk durağı Filyos beldesi oldu. Filyos Belediyesi'ni ziyaret eden Bakan Yerlikaya'yı burada Belediye Başkanı Ömer Ünal ve belediye personeli karşıladı. Belediye ziyaretinin ardından Bakan Yerlikaya'nın sonraki durağı Filyos TPAO Sakarya Gaz Sahası oldu. TPAO Filyos Gaz sahasında Genel Müdür Melihan Bilgin'in sunumlarını beraberinde heyet ile dinleyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ardından Gökçebey ilçesine hareket etti.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve beraberindeki heyet, Gökçebey ilçesinde selden zarar gören bölgeleri inceleyerek esnaflara ziyarette bulunurken, Filyos Beldesinde selden zarar gören bölgelerde incelemelerde bulundu.