Haftalardır Erdoğan'ı bekliyorlar! Yunan koramiralden çok geç gelen uyarı: Aman Türkiye hevesimizi belli etmeyelim

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleşmekte olan NATO Zirvesi'nde Yunanistan, Türkiye ile yapacağı görüşmeye odaklanmış durumda. Geçtiğimiz haftalarda da manşetlerinde sıklıkla bu konunun işlendiğini gördüğümüz ülkede Yunan basınının bugün olan gündemide Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis görüşmesi.Yunan basınında dolaşan bilgilere göre Erdoğan ile Miçotakis Türkiye saati ile 13.00 civarlarında görüşecek.Görüşmenin detaylarında da bahseden Yunan basını, ana gündem maddelerinden birinin geçtiğimiz günlerde ABD'nin teklif ettiği Boğazlar'a çift isim meselesi olduğunu ifade etti.Aynı zamanda Yunan basınına konuşan Koramiral Stelios Fenekos, 'NATO çerçevesinde Yunanistan, Türkiye ile ilgili görüşme gerçekleştirmek istiyormuş gibi görünmemeli' diyerek Atina hükümetine bir uyarıda bulundu.Ancak bu 'hevesli görünmeme durumu' için artık çok geç. Nitekim dün Vilnius'a gitmeden önce açıklamalara yer veren Miçotakis, konuşmasının neredeyse tamamında Erdoğan'la olan görüşmeden bahsetti.Öte yandan Yunan basını da haftalardır bu görüşmeden bahsederek Atina'nın en ince ayrıntısına kadar bu görüşmeyi detaylandırdığını ifade ediyor. Gazeteler Yunan delegasyonunun toplantılar için oldukça sıkı bir biçimde hazırlandığını ifade ediyor.Günlerdir 'Erdoğan-Miçotakis görüşmesinin menüsünde ne var?' diye soran gazeteler, Vilnius'ta 3 farklı görüşmenin yapılacağına dikkat çekti.İlk olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis arasında liderlik düzeyinde; ikinci olarak Dışişleri bakanları Girgos Gerapetritis ile Hakan Fidan arasında ve üçüncü olarak da Milli Savunma Bakanları arasında olacak.Geçtiğimiz günlerde Kathimerini, kamuya açık bilgilere dayanarak Milli Savunma bakanlarının güven artırıcı diyalog ve ordular arasında hızlı bir iletişimin olması için görüşme yapacağını ifade etti.Erdoğan-Miçotakis görüşmesinden ise önemli gelişmelerin çıkması bekleniyor.Dışişleri bakanlarının ise uzlaşma girişimi içinde olacağı ifade ediliyor. Kathimerini 'Türk tarafından edindiğimiz bilgilere göre, Türkiye'nin diyalog sürecini hızlandırma niyeti var.' dedi.Yunanistan'ın görüşmedeki gündem maddelerinden biri ise Boğazlar'ın ismi. Geçtiğimiz günlerde Yunan gazetesi Kathimerini, Türkiye'yi konu alan bir haber yayımlamıştı.Gazete, ismini açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberinde Brüksel'e giden ABD heyetinin İstanbul ve Çanakkale Boğazları ile ilgili çarpıcı bir 'uzlaşı' teklifini gündeme getirdiğini yazmıştı.'Boğazlar için Çift Adlandırma-ABD Formülü' isimli haberinde Kathimerini, ABD heyetinin NATO'nun bölgesel planlarındaki karışıklığı gidermek için İstanbul ve Çanakkale Boğazları'nın isimlerinin değişmesini öngören bir teklif sunduğunu söylemişti.Haberde, ABD heyetinin 1936 yılında imzalanan Montrö Sözleşmesi'ne atıfta bulunarak İstanbul ve Çanakkale Boğazları'nın Yunanca isimlerinin (Bosphorus ve Dardanelles) de kullanılmasının anlaşmaya uygun olduğunu, ancak bu ikiliğin NATO üyeleri arasında karışıklığa yol açabileceğini belirttiği ifade edilmişti.Gazetenin haberine göre ABD heyeti bu sorunun çözümü için iki isim önerisini gündeme getirmişti. Buna göre Türkiye, Boğazlar için 'Türk Boğazları' ismini kullanabilecek. Diğer ülkelerse Türk Boğazları tabirinin yanı sıra Montrö Sözleşmesi'nde yer aldığı şekliyle (Bosphorus ve Dardanelles) şeklinde adlandırma yapabilecek. Ankara'nın bu 'uzlaşı' önerisine şiddetle karşı çıktığı belirtilirken Yunan heyetinin ise Türk Boğazları tabiri nedeniyle öneriyi reddettiği bildirilmişti.