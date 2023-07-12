Erdoğan - Biden zirvesi dünyanın gündeminde: Tarihi görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesi için bulunduğu Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi.Dünya, Erdoğan-Biden görüşmesini yakından takip ederken, objektiflere verilen pozlar uluslararası medyanın radarına girdi.New York Times gazetesi, Erdoğan'ın İsveç konusundaki kararının, ABD ile ilişkileri onarma sinyalleri verdiğini yazdı.Erdoğan'ın, Stockholm'le ilgili kararı hakkında kamuoyuna henüz açıklama yapmadığı da belirtildi.Haberde, iki lider arasında 'parlak yeni bir başlangıç' için görüşme yapıldığı belirtilerek Erdoğan'ın konuya ilişkin ifadelerine dikkat çekildi:Önceki toplantılarımızın hepsi ısınma turları gibiydi ama şu anda yeni bir süreç başlatıyoruz.ABD Başkanı'nın toplantı için 'tarihi görüşme' dediği, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın da zirveyi daha güçlü ilişkiler için 'ilk adım' olarak nitelendirdiği kaydedildi.France 24, 'Biden, İsveç kararı için Erdoğan'a teşekkür etti, F-16'ların satışını destekledi' manşetini attı.Biden'ın Erdoğan'a dediği 'Diplomasiniz ve bunu üstlenme cesaretiniz için teşekkür etmek istiyorum. Liderliğiniz için de teşekkür etmek istiyorum.' ifadelerine dikkat çekildi.Batı başkentlerinde Erdoğan'ın İsveç'e yeşil ışık yakana kadarki dönemde hayal kırıklığının arttığı da ifade edildi.ABD'de yapılacak 2024 başkanlık seçimlerine işaret eden Reuters, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Amerikalı mevkidaşına başarı dilediğine dair ayrıntıları öne çıkardı.Joe Biden'ın da 'Önümüzdeki beş yıl içinde sizinle görüşmeyi dört gözle bekliyorum.' şeklindeki karşılığına yer verildi.Rus TASS haber ajansının İngilizce servisi, Türkiye-ABD ilişkilerinin yeni bir döneme girdiğini aktardı.Erdoğan ile Biden arasındaki görüşmenin zirveden önce planlandığı ve NATO konusundaki fikir ayrılıkları göz önüne alındığında iki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirme yolunda çok önemli bir adım olarak görüldüğü belirtildi.