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Erdoğan - Biden zirvesi dünyanın gündeminde: Tarihi görüşme

Uluslararası medya organları, Türkiye ve ABD liderleri arasında gerçekleştirilen görüşmenin ayrıntılarını paylaştı. Tarihi görüşmenin, iki ülke arasında yeni dönemi başlattığına dair ifadelere dikkat çekildi.

Erdoğan - Biden zirvesi dünyanın gündeminde: Tarihi görüşme
Ekleme: 12.07.2023 - 10:09 Güncelleme: 12.07.2023 - 10:19 / Editör: Ozge Selin
Erdoğan - Biden zirvesi dünyanın gündeminde: Tarihi görüşme
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesi için bulunduğu Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi.

Dünya, Erdoğan-Biden görüşmesini yakından takip ederken, objektiflere verilen pozlar uluslararası medyanın radarına girdi.

New York Times: ABD ile ilişkileri onarma sinyali
New York Times gazetesi, Erdoğan'ın İsveç konusundaki kararının, ABD ile ilişkileri onarma sinyalleri verdiğini yazdı.

Erdoğan'ın, Stockholm'le ilgili kararı hakkında kamuoyuna henüz açıklama yapmadığı da belirtildi.

Yeni süreç mesajı
Haberde, iki lider arasında 'parlak yeni bir başlangıç' için görüşme yapıldığı belirtilerek Erdoğan'ın konuya ilişkin ifadelerine dikkat çekildi:

Önceki toplantılarımızın hepsi ısınma turları gibiydi ama şu anda yeni bir süreç başlatıyoruz.

Biden: Tarihi görüşme
ABD Başkanı'nın toplantı için 'tarihi görüşme' dediği, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın da zirveyi daha güçlü ilişkiler için 'ilk adım' olarak nitelendirdiği kaydedildi.

France 24: Erdoğan'a teşekkür etti
France 24, 'Biden, İsveç kararı için Erdoğan'a teşekkür etti, F-16'ların satışını destekledi' manşetini attı.

Biden'ın Erdoğan'a dediği 'Diplomasiniz ve bunu üstlenme cesaretiniz için teşekkür etmek istiyorum. Liderliğiniz için de teşekkür etmek istiyorum.' ifadelerine dikkat çekildi.

Batı başkentlerinde Erdoğan'ın İsveç'e yeşil ışık yakana kadarki dönemde hayal kırıklığının arttığı da ifade edildi.

Reuters: Erdoğan'dan Biden'a başarı dileği
ABD'de yapılacak 2024 başkanlık seçimlerine işaret eden Reuters, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Amerikalı mevkidaşına başarı dilediğine dair ayrıntıları öne çıkardı.

Joe Biden'ın da 'Önümüzdeki beş yıl içinde sizinle görüşmeyi dört gözle bekliyorum.' şeklindeki karşılığına yer verildi.

TASS: İlişkilerde yeni dönem
Rus TASS haber ajansının İngilizce servisi, Türkiye-ABD ilişkilerinin yeni bir döneme girdiğini aktardı.

Erdoğan ile Biden arasındaki görüşmenin zirveden önce planlandığı ve NATO konusundaki fikir ayrılıkları göz önüne alındığında iki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirme yolunda çok önemli bir adım olarak görüldüğü belirtildi.
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Erdoğan - Biden zirvesi dünyanın gündeminde: Tarihi görüşme
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