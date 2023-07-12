Emine Erdoğan, İsveç Başbakanı Kristersson’un eşi Birgitta Ed ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta İsveç Başbakanı Ulf Kristersson’un eşi Birgitta Ed ile bir arya geldi.

Sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin açıklama yapan Emine Erdoğan, 'NATO Zirvesi vesilesiyle ziyaret ettiğimiz Vilnius'ta İsveç Başbakanı'nın eşi Birgitta Ed ile bir araya geldik. Yürütmekte olduğumuz sosyal projeleri değerlendirerek, kültürel iş birliğinin artırılması yönünde görüş paylaşımında bulunduk. Sayın Ed'e İsveç'te kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'e yönelik yapılan saygısızlıktan duyduğum üzüntüyü ifade ettim. Avrupa'da artan ırkçılık ve İslam düşmanlığına yönelik somut adımlar atılması konusunda hemfikir olmaktan memnuniyet duydum' dedi.