  • USD: 26,11 - 26,16
  • EURO: 28,78 - 28,83
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Elon Musk duymasın! Twitter personeli Threads'e akın ediyor

Yeni bir rapora göre, birçok Twitter çalışanı, rekor kıran çıkışının ardından rakip uygulama Threads'e geçmeye başladı.

Ekleme: 12.07.2023 - 16:04 Güncelleme: 12.07.2023 - 16:05 / Editör: Ozge Selin
Elon Musk duymasın! Twitter personeli Threads'e akın ediyor
Meta, kısa süre önce merakla beklenen yeni sosyal medya platformu Threads'i piyasaya sürdü.

Ülkemizde de fazlasıyla ilgi gören uygulama, 24 saat içinde 70 milyon kullanıcı sayısını aşarak rekor kırdı ve ardından 100 milyon kullanıcıya ulaştı.

Twitter çalışanları da Threads'e geçti

Yeni bir rapora göre, birçok Twitter çalışanı rakip uygulama Threads'e akın etmeye başladı.

The Daily Beast'e göre bir Twitter çalışanı, Threads'in 'daha iyi' olduğunu ve Twitter'da çalışmasına rağmen Threads'i tercih ettiğini söyledi.

Twitter'da şu anda 1700 kişi çalışıyor ve raporlara göre bu çalışanların dörtte biri Threads uygulamasına geçmiş durumda.

Elon Musk'ın en sadık yardımcılarından bazıları bile ona sırt çevirdi. Şubat ayında işten çıkarıldığı bildirilen bir ürün müdürü olan Esther Crawford de Threads'i öven ve Twitter'ı eleştiren paylaşımlarda bulundu.

Twitter, Meta'yı suçlamıştı

Twitter'ın bir avukatı, geçen hafta Mark Zuckerberg'e yazdığı bir mektupta Meta'yı “Twitter'ın ticari sırlarını ve diğer fikri mülkiyetini sistematik, kasıtlı ve yasa dışı bir şekilde kötüye kullanmakla” suçladı.

Mektupta ayrıca, Meta tarafından işe alınan düzinelerce eski Twitter çalışanı sayesinde Threads'in kurulduğundan bahsedildi. Musk, attığı bir tweet'te Meta'yı 'hile yapmakla' suçladı.

Meta'dan yapılan açıklamada ise Threads mühendislik ekibindeki hiç kimsenin eski Twitter çalışanı olmadığı bilgisi paylaşıldı.

Threads'in başarısı

Threads'in lansmanı, Mark Zuckerberg için daha iyi olamazdı. Geçen hafta sonu itibarıyla 100 milyondan fazla kişi Threads'e kaydoldu ve bu da onu tarihte bu eşiğe ulaşan en hızlı uygulama haline getirdi.

CNBC'ye göre, Threads başlatıldıktan sonraki iki gün içinde Twitter'ın web trafiği bir önceki haftaya göre yüzde 5 düştü .
İBB Silivri depreminde hasar gören Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin yapımına dört yıldır engel oluyor
Tanju Özcan'dan CHP'ye sert sözler! 'Partinin bugünkü yönetimi emperyal güçlerin askeri gibi çalışıyor'
Başkan Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor! Yanı başındaki 4 kitap dikkat çekti
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na tepki: Siyasi komedi örneği...
Zirvede Zelenski'den flaş açıklamalar: Ukrayna hiç olmadığı kadar NATO'ya yakın
Vekiller izin almadan adım bile atamayacaklar: CHP'deki konuşma yasağı resmileşti
İstanbul’da korkutan görüntü: Kötü kokular yükseldi vatandaş hastanelik oldu!
AK Partili Oktay Kılıçdaroğlu'na açtığı davayı kazandı: Tazminatı depremzede çocuklara bağışlayacak
CHP'de hesap günü geldi çattı! İsyan ateşi genel merkeze sıçrayacak
İmamoğlu ipleri tamamen kopardı: Kaftancıoğlu erkek olsaydı başka türlü konuşurdum
Boğaz’da devasa korsan inşaat: Mührü söküp çalışmaya devam ettiler
Özcan’dan Son Uyarı: “Personelin Hakkını Verin Ankara'yı Kaosa Sürüklemeyin”
NATO Zirvesi'nde Zelenski'nin fotoğrafı dikkat çekti
Alman Bild: Erdoğan, her zamankinden daha güçlü
Komşunun gözü Erdoğan'da: Yunan basını kritik görüşmeye kilitlendi
NATO Zirvesi'nde ikinci gün: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor
Milli muharip uçağın testleri başladı: İlk uçuş tarihi belli oldu
Türklere ve göçmenlere yönelik söylediği sözler kan dondurdu! 'Türk maymunlar' diyen Finlandiyalı Bakan'dan özür
Kemal Kılıçdaroğlu'na büyük şok: Partililer tepki gösterdi... Odası bile basıldı!
Erdoğan - Biden zirvesi dünyanın gündeminde: Tarihi görüşme
Meteoroloji uyardı, sıcaklık 40 dereceye çıkıyor

Meteoroloji uyardı, sıcaklık 40 dereceye çıkıyor

Türkiye'de en çok kullanılan sosyal medya platformu belli oldu

Türkiye'de en çok kullanılan sosyal medya platformu belli oldu

Kayseri’de heyecanlandıran keşif! Tam 7,5 milyon yıllık

Kayseri’de heyecanlandıran keşif! Tam 7,5 milyon yıllık

Sıra dışı görüntü: Türkiye'de kaydedildi gören telefonuna sarıldı

Sıra dışı görüntü: Türkiye'de kaydedildi gören telefonuna sarıldı

Dağların içini oyup gizlice yapmışlar: İçindekiler 'pes' dedirtti duyan akın ediyor

Dağların içini oyup gizlice yapmışlar: İçindekiler 'pes' dedirtti duyan akın ediyor

Elon Musk duymasın! Twitter personeli Threads'e akın ediyor

Elon Musk duymasın! Twitter personeli Threads'e akın ediyor