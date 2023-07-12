Elon Musk duymasın! Twitter personeli Threads'e akın ediyor

Meta, kısa süre önce merakla beklenen yeni sosyal medya platformu Threads'i piyasaya sürdü.Ülkemizde de fazlasıyla ilgi gören uygulama, 24 saat içinde 70 milyon kullanıcı sayısını aşarak rekor kırdı ve ardından 100 milyon kullanıcıya ulaştı.Yeni bir rapora göre, birçok Twitter çalışanı rakip uygulama Threads'e akın etmeye başladı.The Daily Beast'e göre bir Twitter çalışanı, Threads'in 'daha iyi' olduğunu ve Twitter'da çalışmasına rağmen Threads'i tercih ettiğini söyledi.Twitter'da şu anda 1700 kişi çalışıyor ve raporlara göre bu çalışanların dörtte biri Threads uygulamasına geçmiş durumda.Elon Musk'ın en sadık yardımcılarından bazıları bile ona sırt çevirdi. Şubat ayında işten çıkarıldığı bildirilen bir ürün müdürü olan Esther Crawford de Threads'i öven ve Twitter'ı eleştiren paylaşımlarda bulundu.Twitter'ın bir avukatı, geçen hafta Mark Zuckerberg'e yazdığı bir mektupta Meta'yı “Twitter'ın ticari sırlarını ve diğer fikri mülkiyetini sistematik, kasıtlı ve yasa dışı bir şekilde kötüye kullanmakla” suçladı.Mektupta ayrıca, Meta tarafından işe alınan düzinelerce eski Twitter çalışanı sayesinde Threads'in kurulduğundan bahsedildi. Musk, attığı bir tweet'te Meta'yı 'hile yapmakla' suçladı.Meta'dan yapılan açıklamada ise Threads mühendislik ekibindeki hiç kimsenin eski Twitter çalışanı olmadığı bilgisi paylaşıldı.Threads'in lansmanı, Mark Zuckerberg için daha iyi olamazdı. Geçen hafta sonu itibarıyla 100 milyondan fazla kişi Threads'e kaydoldu ve bu da onu tarihte bu eşiğe ulaşan en hızlı uygulama haline getirdi.CNBC'ye göre, Threads başlatıldıktan sonraki iki gün içinde Twitter'ın web trafiği bir önceki haftaya göre yüzde 5 düştü .