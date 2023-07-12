Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü

NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı, NATO Zirvesi'nde ikinci gün toplantıları başladı.Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen toplantıya katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada temaslarını sürdürüyor.Dünyanın odaklandığı toplantılar, dış basında da geniş yer buluyor.Dün yoğun bir görüşmesi olan Erdoğan, bugün de liderlerle bir araya geliyor.Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüştü.Görüşmede, ülkeler arası iş birliğinin sürdürülmesi ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ön planda tutuldu.Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti.İlk olarak zirve öncesi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir araya geldiği liderler şöyle:İngiltere Başbakanı Rishi Sunak,Kanada Başbakanı Justin Trudeau,ABD Başkanı Joe Biden,Almanya Başbakanı Olaf Scholz,İtalya Başbakanı Giorgia Meloni,İspanya Başbakanı Pedro Sanchez.