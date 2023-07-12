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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'nin ikinci oturumunda Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüşme gerçekleştirdi.

Ekleme: 12.07.2023 - 12:20 Güncelleme: 12.07.2023 - 12:21 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü
NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı, NATO Zirvesi'nde ikinci gün toplantıları başladı.

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen toplantıya katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada temaslarını sürdürüyor.

Dünyanın odaklandığı toplantılar, dış basında da geniş yer buluyor.

Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü
Dün yoğun bir görüşmesi olan Erdoğan, bugün de liderlerle bir araya geliyor.

Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüştü.

Görüşmede, ülkeler arası iş birliğinin sürdürülmesi ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ön planda tutuldu.

Türk heyeti de eşlik etti
Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti.

Kimlerle görüştü
İlk olarak zirve öncesi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir araya geldiği liderler şöyle:

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak,

Kanada Başbakanı Justin Trudeau,

ABD Başkanı Joe Biden,

Almanya Başbakanı Olaf Scholz,

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni,

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez.
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