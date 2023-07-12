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CHP İstanbul'u kaderine terk etti: Kadıköy'ü çöp götürüyor

CHP yönetimindeki Kadıköy Belediyesi çalışanlarının maaşlara zam yapılması için yaptıkları eylemin ardından Kadıköy'de ve İstanbul genelinde bazı metro istasyonlarında çöpler toplanmadı. Vatandaşlar, biriken çöp yığınlarından ve kötü kokudan şikayetçi oldu.

CHP İstanbul'u kaderine terk etti: Kadıköy'ü çöp götürüyor
Ekleme: 12.07.2023 - 09:34 Güncelleme: 12.07.2023 - 09:42 / Editör: Ozge Selin
CHP İstanbul'u kaderine terk etti: Kadıköy'ü çöp götürüyor
Kadıköy'de ve kent genelindeki bazı metro istasyonlarında toplanmayan çöpler kötü görüntü ve kokuya neden oldu.

CHP İstanbul'u kaderine terk etti: Kadıköy'ü çöp götürüyor

Rasimpaşa Mahallesi'nde kafe ve lokantaların bulunduğu Karakolhane Caddesi'nde çöpler konteynerlerden sokaklara taştı.

Havanın sıcak olması nedeniyle biriken çöpler etrafa kötü koku yayılmasına yol açtı.

CHP İstanbul'u kaderine terk etti: Kadıköy'ü çöp götürüyor

Caddede fırıncılık yapan İbrahim Dağlar, birkaç gündür sokakta çöplerin toplanmadığını söyledi.

Dağlar, 'Zaten buradaki esnaf hep yiyecek-içecek üzerine. Hijyen konusundaki sıkıntı esnaf olarak bizi etkiliyor. Bu konudan rahatsızız. Yani işçiler eylem yapıyorsa belediye kendi imkanlarıyla başka türlü de bunları buradan aldırabilir. Yani en azından biraz toparlayıp bu kokuların, pisliğin yayılmasını önleyebilirdi.' şeklinde konuştu.

CHP İstanbul'u kaderine terk etti: Kadıköy'ü çöp götürüyor

İl genelindeki bazı metro istasyonlarında da çöplerin toplanmadığı, çöp kutularından etrafa saçıldığı görüldü.

DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası'na üye işçiler, Kadıköy Belediyesinin bahçesinde ücretlerinin artırılması için eylem yapmıştı.

CHP İstanbul'u kaderine terk etti: Kadıköy'ü çöp götürüyor

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