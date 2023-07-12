CHP'de milletvekillerine medya ambargosu: Partiyi eleştirmeyin

Seçim mağlubiyeti sonrası iç hesaplaşma yaşayan CHP'de 'değişim' çağrıları dillendirilmeye başladı.Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi ise başını Ekrem İmamoğlu'nun çektiği yenilikçilere karşı direnmeye başladı.Her fırsatta yapılan istifa ve değişim çağrılarına kulak tıkayan Kılıçdaroğlu yönetimi, parti içinde yenilik isteyen ne kadar ses varsa kısmakta kararlı.Öyle ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifası istendikçe CHP içerisinde hemen hemen her gün yeni uygulamalar ortaya konuyor. Bunun son örneği ise değişim açıklamaları yapan partililere yönelik bir uygulama oldu.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla hazırlanan 'Cumhuriyet Halk Partisi Medya İletişim Yönergesi ve Medya Tutum Belgesi' yayınlandı.Yayınlanan belgede 'Partililerden parti içi sorunları medya ve kamuoyunda konuşmamaları' istendi.Ayrıca bildiride, 'Parti'nin iç organlarında konuşulması gereken hususlar medya önünde konuşulmamalıdır. ‘Parti içi sorunların çözüm noktası medya ve kamuoyu değil parti içi organlardır' ilkesi benimsenmelidir.” denildi.Aldığı kararla parti içinde kendisine muhalif isimleri medyaya karşı susturmayı hedefleyen Kılıçdaroğlu'nun onayladığı bildiride, CHP'li vekillerin televizyona çıkmadan önce Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikaları Genel Başkan Yardımcılığı'na bilgi vermeleri istendi.Diken'den Altan Sancar'ın haberine göre konuyla ilgili bildiride, 'Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekilleri katılacakları televizyon programları ile ilgili davet alınca kabul etmek konusunda yanıt vermeden önce CHP TBMM Grup Başkanı'ndan, PM üyeleri ve diğer CHP yetkililerinin ise Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikaları Genel Başkan Yardımcılığı'na bilgi vermeleri gerekmektedir. 'Partimiz CHP'nin iç sorunları yetkili kurullarında tartışılır. Parti içi sorunlarımız medya ve kamuoyu önünde tartışma konusu yapılamaz.' ifadelerine de yer verildi.