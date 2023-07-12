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Beyaz Gazete
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CHP'de hesap günü geldi çattı! İsyan ateşi genel merkeze sıçrayacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na başkaldırarak 3 Temmuz'da Bolu'dan "değişim" yürüyüşü başlatan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bugün saat 17.00 sıralarında CHP Genel Merkezi önünde olacak. CHP'lileri protesto mitingine davet eden Özcan, yapacağı konuşmada bu kez Kılıçdaroğlu'nun makam odasından duyulacak şekilde "İstifa et" çağrısını yineleyecek. Genel merkeze de girecek olan Özcan'ın bu süreçte parti yönetimi tarafından nasıl karşılanacağı merakla bekleniyor.

Ekleme: 12.07.2023 - 11:49 Güncelleme: 12.07.2023 - 11:51 / Editör: Ozge Selin
CHP'de hesap günü geldi çattı! İsyan ateşi genel merkeze sıçrayacak
10 günlük protesto eyleminin ilk bölümünde günlük 25 kilometre yürüyen Özcan, son birkaç gündür bu ortalamasını düşürdü.

Ayağındaki şişme sebebiyle doktor kontrolünde Ankara sınırını geçen Özcan, sık sık basın toplantısı düzenleyerek Kılıçdaroğlu'na ağır eleştirilerini sıraladı.

Kısa süre önce yaptığı açıklamada on binlerce CHP'liyi genel merkez önüne çağıran Özcan, 13 yıllık süreç içerisinde Kılıçdaroğlu'na karşı en büyük ayaklanmaya imza atmış olacak.

CHP'de hesap günü geldi çattı! İsyan ateşi genel merkeze sıçrayacak

ADAYLIK SİNYALİ

Öte yandan dün Etimesgut'ta basın açıklaması yapan Özcan, genel başkanlığa adaylık sinyali verdi. CHP yönetimine seslenen Özcan, 'Kurultay tarihini bir an önce açıklayın. Benim tedbirimi kaldırmak suretiyle seçilme hakkımı bana verin.

Kurultayda yeterli imzayı toplayıp karşınıza aday olarak çıkmaya hazırım' ifadelerini kullandı. Genel merkezde Kılıçdaroğlu ile görüşmek için randevu talep ettiğini de belirten Özcan, 'Kendisinden cevap bekliyorum' dedi.

'PARTİYE ALIP ALMAMAK ONLARIN KEYFİNE KALMIŞ DEĞİL'

Özcan, partiye alınmayacağı iddialarına ilişkin bir basın mensubunun CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın 'Her vatandaş gibi gelir, çayını kahvesini içer' sözünü hatırlatması üzerine şu ifadeleri kullandı:

'Biz açıklamamızı bir şekilde yapacağız. Partiye alıp almamak onların keyfine kalmış değil, biz Faik Bey'in veya Kılıçdaroğlu'nun evine gitmiyoruz.

CHP'de hesap günü geldi çattı! İsyan ateşi genel merkeze sıçrayacak

Evine gitsek almayabilir. O, onun doğal hakkı ama parti hepimizin partisi, Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi, halkın partisi. Dolayısıyla halka ve partililere kapıyı kapatmak düşüncesi bile tüyleri ürpertiyor.

Biz bunun duyumlarını önceden aldık. Aksiyon aldığımız için asilzade Faik Öztrak, böyle bir açıklama yapmak zorunda kaldı ama yarın partinin kapıları açık mı olacak kapalı mı olacak bunu hep birlikte yaşayarak göreceğiz. İnşallah partinin kapılarını halka kapatmazlar.'


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