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Boğaz’da devasa korsan inşaat: Mührü söküp çalışmaya devam ettiler

İstanbul Boğazı'nın kıyısındaki Çengelköy semtinde yapımı devam eden bir inşaatın resmi dosyalarının olmadığı ortaya çıktı. Üstlenici firma bilgilerinin dahi yazmadığı inşaatın 2019 yılında mühürlenip yıkıldığı ancak yüklenici firmanın 2023 yılında yeniden inşaat çalışması başlattığı öğrenildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nün, yasa gereği inşaat yapmanın yasak olduğu alanda çalışma yürütülmesine göz yumması tepkileri de beraberinde getirdi.

Ekleme: 12.07.2023 - 12:04 Güncelleme: 12.07.2023 - 12:05 / Editör: Ozge Selin
İstanbul’un Üsküdar ilçesine bağlı Çengelköy semtinde bir evin içinde dahi tadilat yapılmasına izin verilmiyorken ve yasa gereği Boğaz ve çevresinde inşaat yapılamazken, burada yapımı devam eden bir inşaatın resmi belgelerinin olmadığı ortaya çıktı. İddiaya göre, yüklenici firmanın ne Üsküdar Belediyesi'nden ne de diğer yetkili kurum ve kuruluşlardan inşaatın devamına ilişkin aldıkları bir izin de bulunmuyor. Çalışmanın dışında yer alması gereken tabelanın olmadığı, üstlenici firma bilgilerinin dahi yazmadığı görüldü.

Kaldırımı bile işgal etti
Üstelik inşaat çalışması Üsküdar Belediyesi’ne ait kaldırımı dahi kapattı. Vatandaşlar yaklaşık 5 aydır kaldırımı kullanamayarak mağdur hale geldi.

Mührü söküp çalışmaya devam ettiler
Çevre sakinlerinden birinin avukatı olan Ufuk Sancarlı, inşaatın Boğaziçi İmar Müdürlüğü tarafından 2019 yılında durdurulup yıkıldığını ancak firma yetkililerinin 2023 yılında yeniden inşaat çalışmasına başlandığını ve Haziran ayında bir kez daha mühürlenmesine rağmen inşaatın devam ettiğini söyledi.

Boğaz’da devasa korsan inşaat: Mührü söküp çalışmaya devam ettiler

İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü göz yumuyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nün yaklaşık üç bin metrekare alanda inşaat yapılmasına göz yumuyor olması eleştirileri de beraberinde getirdi.

Üç aydır şikayet yağıyor ama herkes üç maymunu oynuyor
Yapı ruhsatı olmayan inşaata ilişkin 3 aydır yoğun şikayetin olduğunu belirten Avukat Sancarlı, "Hem savcılığa hem de imar müdürlüğüne yasal şikayetler yapıldı. Boğaziçi İmar Kanunu'na göre yıkım kararının 1 hafta içinde alınması gerekmektedir" diye konuştu.
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