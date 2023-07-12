Başkan Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor! Yanı başındaki 4 kitap dikkat çekti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ABD, Almanya, Fransa, Kanada, İngiltere, İtalya, İsveç ve AB liderleriyle ikili görüşmeler yaptı.Başkan Erdoğan'ın görüşmeler sırasında yanı başında duran sehpanın üzerindeki 4 kitap ise dikkat çekti. Türk bayrağının olduğu siyah bir kutu içindeki kitaplar merak konusu oldu.Kitaplarının adının Türkiye'nin Terörizmle Mücadelesi, İnsani Yardımda Türkiye Modeli, Lider Diplomasisi, Türkiye'nin NATO Üyeliği Fırsatlar ve Zorluklar olduğu ifade edildi.Kitapların İletişim Başkanlığı tarafından NATO Zirvesi için özel olarak üretildiği iddia edildi.Öte yandan Başkan Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Alınan son dakika bilgilerine göre Başkan Erdoğan, Litvanya'daki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya geldi.Bir süre önce ise Erdoğan Başkan Erdoğan, NATO Zirvesi'nin yapıldığı Litvanya'da Hollanda Başbakanı Rutte ile bir araya geldi.Bunun yanı sıra sabah saatlerinde ise Erdoğan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya geldi.Heyetlerin de katıldığı görüşmede Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.Dün de Başkan Erdoğan'ın diplomasi trafiği yoğundu. Oturumun ardından da ikili görüşmelere başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak LITEXPO Sergi ve Fuar Merkezi'nde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.Erdoğan, Macron'un ardından İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile de görüştü.Görüşmelerde ikili ilişkiler, terörle mücadelede işbirliği konuları, Türkiye'nin AB'ye üyelik süreci ve İsveç'in NATO'ya üyelik süreci ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüşmesinden sonra ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi.Görüşmenin başında, yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla kendisini arayarak ilettiği tebrik mesajı için Biden'a teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Stratejik mekanizma kapsamında sıranın artık devlet başkanları düzeyinde istişarelere geldiği kanaatindeyim. Bugün NATO marjında bu görüşmeyi bunun ilk adımı olarak görüyorum. Bundan önceki buluşmalarımız adeta ısınma turları gibiydi ama şimdi yeni bir süreci başlatıyoruz. Tabii benim için bu yeni süreç beş yıllık bir süreç, şimdi sizde de seçim hazırlıkları var. Bu seçim hazırlıklarıyla birlikte şimdiden başarılar diliyorum.' ifadesini kullandı.