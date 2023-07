Bakan Uraloğlu Giresun'da incelemelerde bulundu

Piraziz ilçesinde Abdal Deresi'nin 10 Temmuz'da şiddetli yağışlarla taşması sonucu su basan Eren Mahallesi'nde incelemelerde bulunan Uraloğlu, ev ve iş yerleri zarar gören vatandaşları ziyaret etti.Bulancak ilçesindeki Bulancak-Kovanlık kara yolunda heyelan meydana gelen alanı inceleyen Uraloğlu, ardından ilçede İncüvez Deresi'nin bazı kısımlarından taşmasıyla evlerini su basan vatandaşlar ile görüştü.Uraloğlu, Giresun Valiliği'nde gazetecilere, Yağlıdere ilçesinde su fabrikasında meydana gelen göçük nedeniyle hayatını kaybeden Şinasi Özdemir'e Allah'tan rahmet yakınlarına da başsağlığı diledi.Göçükten yaralı çıkan 2 işçiye de geçmiş olsun dileklerini ileten Uraloğlu, bu tür afetlerin tekrar yaşanmaması temennisinde bulundu.Uraloğlu, 9 Temmuz'da Batı Karadeniz, Orta Karadeniz sonra da Doğu Karadeniz'de yaşanan yıkıcı sel afeti sonucunda Giresun'da da bazı problemlerin oluştuğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:'Esasında mevsim normallerinin çok üzerinde, meteorolojinin tespit ettiği yağışlar ve kısa süreli yağışlar oldu, onlar da hızlıca akışa geçince etkileri biraz fazla oldu. 10 Temmuz Pazartesi günü saat 12'den sonra özellikle Piraziz, Bulancak, Yağlıdere ve Keşap ilçelerimizde bu yağışa bağlı olarak sel baskınları ve heyelanlar meydana geldi. Olayın ilk saatlerinden itibaren Karadeniz'in en batısından, Düzce ve Bolu da dahil olmak üzere en doğuya kadar, Erzincan da buna dahil ve Giresun'umuz buna dahil, bütün süreci yöneticilerimizle takip ettik.'Gerekli müdahaleleri tüm kurumlarla yaptıklarını belirten Uraloğlu, bu süreçte 79 su baskını, 54 mahsur kalma, 49 heyelan ve 26 diğer çağrılar olmak üzere yaklaşık 200 civarında çağrı alındığını aktardı.Uraloğlu, afetin ilk saatlerinden itibaren Giresun, Tokat, Diyarbakır AFAD ve AKUT ekipleri ve gönüllüleriyle beraber hareket edildiğini ve mahsur kalan 54 vatandaşın kurtarıldığını kaydederek, 'Su baskınları sonucu 16 araç, 111 konut ve 102 iş yeri etkilendi. Şu an esasında İl Özel İdaresi, bütün belediyelerimiz, Karayolları, DSİ, Orman idaresi hepsinin makineleriyle beraber sahada 125 makine ve 324 personelle halen çalışmalarımızı yürütüyoruz.' diye konuştu.Piraziz, Bulancak, Yağlıdere, Tirebolu, Espiye ve Güce'de kapalı olan köy yolu olmadığını dile getiren Uraloğlu, ancak ara ulaşımı sağlayan bir kısım mahalle yollarının kapalı olduğunu, bunlara da müdahale edildiğini aktardı. Bakan Uraloğlu, şöyle devam etti:'Özellikle Bulancak-Kovanlık-Aydındere yolumuzda yol kapanmıştı, servis yolundan vermiştik yolu, heyetimizle gidip çalışmaları yerinde gördük ve şu an itibariyle de orada servis yolu olarak verdiğimiz yerden artık kontrollü geçişi mevcut yoldan tahrip olan yolumuzdan sağlamış olduk, orada da yaklaşık 22 personel ve 8 makinemizle çalışmalara devam ediyoruz.'Piraziz ilçesindeki sel hasarı olan mahalledeki çalışmaları da Vali Enver Ünlü ile incelediklerini dile getiren Uraloğlu, gerekli tespitleri yaptıklarını söyledi.Uraloğlu, Yağlıdere'deki kara yolunun 15'inci kilometresinde sel hasarı olduğunu belirterek, Alucra istikametinde servis yolundan trafik akışını sağladıklarını, çalışmaları en kısa sürede tamamlayıp yolu trafiğe açacaklarını kaydetti.Bir taraftan tüm Türkiye'de özellikle Karadeniz Bölgesi'ndeki çalışmaları yürütürken bir taraftan da zarar tespitlerini yapmaya çalıştıklarını ifade eden Uraloğlu, şunları söyledi:'İlk etapta bütün zarara uğramış vatandaşlarımıza gerekli temas sağlanmış ve ilk tespitler yapılmış ve bu ilk tespitler sonucunda, gerekli çalışmaları yapılarak vatandaşlarımızın bu anlamdaki bütün mağduriyetleri inşallah giderilmiş olacak. Eğer bir eksik tespit varsa da sahada bir kaç vatandaşımızdan geldi, bazılarının iş yeri kapalı olabiliyor, o an evinde olmamış olabiliyor onları da derhal tespit etmiş olacağız ve bu anlamda bir mağduriyete gerekli yer vermemiş olacağız. Giresunlu hemşerilerimiz ve tüm vatandaşlarımız bu anlamada müsterih olsunlar, bu afetin bütün sonuçları ortadan kaldırılıncaya kadar biz de hep beraber arkadaşlarımızla, bütün kurumlarımızla beraber sahada olacağız, biz de inşallah yakından takip edeceğiz.'Bakan Uraloğlu, bütün kurumların sel hasarlarını, nerelerde yetersiz kalındığını, nerelerde yeni durum geliştiğinin tespit edeceğini belirterek, 'Çünkü artık yağış ve akış rejimi ciddi bir şekilde değişmiş durumda. 10 yıllık, 50 yıllık, 100 yıllık, 500 yıllık hatta 1000 yıllık debiler konuşuyoruz, artık o anlamda gereklerini yapacağız. Benzer hadiselerin yaşanmamasına gayret edeceğiz. Şimdiye kadar almış olduğumuz bütün önlemlerin de esasında sahada ne kadar karşılık bulduğunu, ne kadar işe yaradığını da hep beraber görmüş olduk.' açıklamasında bulundu.