Bakan açıkladı: Prim ödemeleri bir yıl erteleniyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Twitter'da bir mesaj paylaşarak sel bölgesinde prim ödemelerine getirilen esnekliği açıkladı.
Karadeniz'de yaşanan selden etkilenen bölgelerde bulunan vatandaşların şartlarını iyileştirmek için bir uygulama daha açıklandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yayınladığı mesaja göre, Batı Karadeniz'de yaşanan sel nedeniyle; Bölgede faaliyet gösteren ve selden etkilenen işverenler ile sigortalıların talep etmeleri halinde prim ödemelerini 1 yıla kadar ertelendi.
'PRİM ÖDEMELERİNİ 1 YILA KADAR ERTELİYORUZ'
Vedat Işıkhan'ın mesajı şöyle:
Bölgede faaliyet gösteren ve selden etkilenen işverenlerimiz ile sigortalılarımızın talep etmeleri halinde prim ödemelerini 1 yıla kadar erteliyoruz.
Bakan Işıkhan, erteleme kararının aktardıktan sonra, selden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yayınladığı mesaja göre, Batı Karadeniz'de yaşanan sel nedeniyle; Bölgede faaliyet gösteren ve selden etkilenen işverenler ile sigortalıların talep etmeleri halinde prim ödemelerini 1 yıla kadar ertelendi.
'PRİM ÖDEMELERİNİ 1 YILA KADAR ERTELİYORUZ'
Vedat Işıkhan'ın mesajı şöyle:
Bölgede faaliyet gösteren ve selden etkilenen işverenlerimiz ile sigortalılarımızın talep etmeleri halinde prim ödemelerini 1 yıla kadar erteliyoruz.
Bakan Işıkhan, erteleme kararının aktardıktan sonra, selden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.