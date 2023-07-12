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Beyaz Gazete
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Alman Bild: Erdoğan, her zamankinden daha güçlü

Türkiye'nin NATO ve Rusya karşısındaki pozisyonunu değerlendiren Bild, Erdoğan'ı işaret ederek "Hiçbir şey onsuz çalışmıyor" dedi. Cumhurbaşkanı, "Batı'nın yeni güçlü adamı" şeklinde tanımlandı.

Alman Bild: Erdoğan, her zamankinden daha güçlü
Ekleme: 12.07.2023 - 10:49 Güncelleme: 12.07.2023 - 11:07 / Editör: Ozge Selin
Alman Bild: Erdoğan, her zamankinden daha güçlü
İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin sergilediği tavır ve sonrasında varılan mutabakat, Batı basınının gündemini meşgul etmeyi sürdürüyor.

Ankara, terörle kararlı mücadelenin yanı sıra Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, Avrupa Birliği'ne üyelik süreci için destek ve vize serbestisi konularında Stockholm'den taahhütler aldı.

Türkiye, NATO askeri ittifakı içindeki kritik rolünün yanında, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan sonra sekteye uğrayan tahıl tedarikinin kilidini açan ülke konumunda bulunuyor.

Çeşitli alanlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hükümetinin üstlendiği roller, Almanya'nın gündeminden düşmüyor.

'Birdenbire her zamankinden daha güçlü'

İsveç'in NATO'ya katılımının önünün Erdoğan tarafından açıldığını aktararak 'Batı'da birçok kişi onu övüyor.' diye yazan Bild gazetesi, yine dikkat çeken bir habere imza attı.

'Erdoğan, birdenbire her zamankinden daha güçlü.' başlığının kullanıldığı haberde, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın hem Batı hem de Rusya ile ilişkilerdeki konumu farklı ifadelerle değerlendirildi.

'Anlaşma yapıcı: Hiçbir şey onsuz çalışmıyor'

Haberde, 'NATO'ya şantaj yapıyor. Hem (Rusya Devlet Başkanı) Putin hem de (Ukrayna Devlet Başkanı) Zelensky ile çalışabiliyor' şeklinde ifadeler yer aldı.

Erdoğan hakkında ayrıca, 'Anlaşma yapıcı olarak biliniyor. Hiçbir şey onsuz çalışmıyor.' tespitleri de paylaşıldı.

'Batı'nın yeni güçlü adamı'

Daha önce Erdoğan'dan 'Batı'nın kurtarıcısı' şeklinde söz eden Bild, şimdi de 'O, Batı'nın yeni güçlü adamı: Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan.' vurgusu yaptı.

Bu arada Alman ARD ve ZDF televizyonları da Türkiye'nin askeri ittifakın bir parçası olmak isteyen İsveç'le ilgili tutumunu ve sonrasında yaşanan gelişmeleri okurlarıyla paylaştı.
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