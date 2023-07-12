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Aliyev, TBMM Baskani Kurtulmus'u Kabul Etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi Baskani Numan Kurtulmus, Azerbaycan Cumhurbaskani Ilham Aliyev tarafindan kabul edildi.

Ekleme: 12.07.2023 - 12:56 Güncelleme: 12.07.2023 - 13:00 / Editör: Ozge Selin / Kaynak: İHA
Aliyev, TBMM Baskani Kurtulmus'u Kabul Etti
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Baskani Numan Kurtulmus, Azerbaycan’in baskenti Bakü’deki temaslarina devam ediyor. Azerbaycan Cumhurbaskanligi’ndan yapilan açiklamada, Kurtulmus ve beraberindeki parlamento heyetinin Azerbaycan Cumhurbaskani Ilham Aliyev tarafindan kabul edildi belirtildi.

TBMM Baskani Kurtulmus, Azerbaycan temaslari kapsaminda Azerbaycan Milli Meclis Baskani Sahibe Gafarova ve Basbakan Ali Asadov’la bir araya gelecek.

Kaynak: İHA

Bu haber İHA API servisleriyle otomatik olarak yayınlanmıştır. Bu habere herhangi bir editöryal müdahale yapılmamıştır.
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