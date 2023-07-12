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AK Partili Oktay Kılıçdaroğlu'na açtığı davayı kazandı: Tazminatı depremzede çocuklara bağışlayacak

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve Ankara Milletvekili Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açtığı davadan kazandığı 10 bin lira tazminatı, deprem bölgesindeki çocukların eğitimi için kullanacağını bildirdi.

AK Partili Oktay Kılıçdaroğlu'na açtığı davayı kazandı: Tazminatı depremzede çocuklara bağışlayacak
Ekleme: 12.07.2023 - 13:18 Güncelleme: 12.07.2023 - 13:19 / Editör: Ozge Selin
AK Partili Oktay Kılıçdaroğlu'na açtığı davayı kazandı: Tazminatı depremzede çocuklara bağışlayacak
Alınan bilgiye göre Oktay, Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev yaptığı dönemde, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında, 13 Ekim 2020'de partisinin TBMM grup toplantısındaki konuşmasında "kişilik haklarına saldırıda bulunduğu" gerekçesiyle manevi tazminat davası açtı.

Depremzede çocukların eğitimi için bağışlayacak
Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesi, yargılama sonucunda Kılıçdaroğlu'nun Oktay'a 10 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.

Oktay'ın, yargılama sonrası alacağı tazminatı deprem bölgesindeki çocukların eğitimi için bağışlayacağı öğrenildi.

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AK Partili Oktay Kılıçdaroğlu'na açtığı davayı kazandı: Tazminatı depremzede çocuklara bağışlayacak
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