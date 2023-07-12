Adana'da orman yangını! Bölgede kırmızı alarm verildi.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 4 söndürme helikopteri, 2 uçak ile çok sayıda arazöz, su tankı ve personel sevk edildi. .

Kılbaş ve Kepeztepe mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye 4 söndürme helikopteri, 2 uçak ile çok sayıda arazöz, su tankı ve personel sevk edildi.Ekipler havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.