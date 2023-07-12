  • USD: 26,11 - 26,16
  • EURO: 28,78 - 28,83
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Adana'da korkunç olay! Kahvede okey oynarken öldürüldü

Adana’da otogarda değnekçilik yapan Göksel Onmaz (56), işe ara verdiği sırada kahvede arkadaşlarıyla okey oynarken kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldü.

Ekleme: 12.07.2023 - 17:02 Güncelleme: 12.07.2023 - 17:05 / Editör: Ozge Selin
Adana'da korkunç olay! Kahvede okey oynarken öldürüldüOlay, saat 15.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesindeki Yüreğir Otogarı'nda meydana geldi. Otogarda uzun yıllardır değnekçi olarak çalışan Göksel Onmaz, iş yoğunluğu azaldığı için orada bulunan bir kahvede arkadaşlarıyla okey oynamaya başladı. İddiaya göre, bu sırada içeriye giren kimliği belirsiz bir kişi, tabancasını çıkararak Onmaz'a doğru ateş açtı. Başına kurşun isabet eden Onmaz, kanlar için yere yığılırken şüpheli kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla otogara polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Onmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayeti duyup otogara gelen Onmaz'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Onmaz'ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kaçan cinayet şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...
İBB Silivri depreminde hasar gören Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin yapımına dört yıldır engel oluyor
Tanju Özcan'dan CHP'ye sert sözler! 'Partinin bugünkü yönetimi emperyal güçlerin askeri gibi çalışıyor'
Başkan Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor! Yanı başındaki 4 kitap dikkat çekti
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na tepki: Siyasi komedi örneği...
Zirvede Zelenski'den flaş açıklamalar: Ukrayna hiç olmadığı kadar NATO'ya yakın
Vekiller izin almadan adım bile atamayacaklar: CHP'deki konuşma yasağı resmileşti
İstanbul’da korkutan görüntü: Kötü kokular yükseldi vatandaş hastanelik oldu!
AK Partili Oktay Kılıçdaroğlu'na açtığı davayı kazandı: Tazminatı depremzede çocuklara bağışlayacak
CHP'de hesap günü geldi çattı! İsyan ateşi genel merkeze sıçrayacak
İmamoğlu ipleri tamamen kopardı: Kaftancıoğlu erkek olsaydı başka türlü konuşurdum
Boğaz’da devasa korsan inşaat: Mührü söküp çalışmaya devam ettiler
Özcan’dan Son Uyarı: “Personelin Hakkını Verin Ankara'yı Kaosa Sürüklemeyin”
NATO Zirvesi'nde Zelenski'nin fotoğrafı dikkat çekti
Alman Bild: Erdoğan, her zamankinden daha güçlü
Komşunun gözü Erdoğan'da: Yunan basını kritik görüşmeye kilitlendi
NATO Zirvesi'nde ikinci gün: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor
Milli muharip uçağın testleri başladı: İlk uçuş tarihi belli oldu
Türklere ve göçmenlere yönelik söylediği sözler kan dondurdu! 'Türk maymunlar' diyen Finlandiyalı Bakan'dan özür
Kemal Kılıçdaroğlu'na büyük şok: Partililer tepki gösterdi... Odası bile basıldı!
Meteoroloji uyardı, sıcaklık 40 dereceye çıkıyor

Meteoroloji uyardı, sıcaklık 40 dereceye çıkıyor

Türkiye'de en çok kullanılan sosyal medya platformu belli oldu

Türkiye'de en çok kullanılan sosyal medya platformu belli oldu

Kayseri’de heyecanlandıran keşif! Tam 7,5 milyon yıllık

Kayseri’de heyecanlandıran keşif! Tam 7,5 milyon yıllık

Sıra dışı görüntü: Türkiye'de kaydedildi gören telefonuna sarıldı

Sıra dışı görüntü: Türkiye'de kaydedildi gören telefonuna sarıldı

Dağların içini oyup gizlice yapmışlar: İçindekiler 'pes' dedirtti duyan akın ediyor

Dağların içini oyup gizlice yapmışlar: İçindekiler 'pes' dedirtti duyan akın ediyor

Elon Musk duymasın! Twitter personeli Threads'e akın ediyor

Elon Musk duymasın! Twitter personeli Threads'e akın ediyor