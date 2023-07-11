Türk düşmanı ABD'li Senatör Menendez'in son çırpınışları! Bakın Türkiye'ye F-16 vermemek için şimdiki bahanesi ne?

Türkiye, İsveç ve NATO'nun üçlü görüşmesi sonrası yapılan açıklamada, Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya Katılım Protokollerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sevk edeceği, İsveç'in de Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecinin canlandırılması konusundaki çabaları destekleyeceği bildirildi.Söz konusu gelişmenin ardından ise Türkiye karşıtı olan ABD'li Senatör Bob Menendez, aylardır devam ettirdiği F-16 çıkışıyla ilgili ne yapacağını şaşırdı.Menendez yaptığı açıklamada, 'Türkiye'nin komşularına yönelik 'saldırganlığında' 'geçici bir gerileme var' sözlerine yer vererek ABD lideri Joe Biden'ın yönetimi ile görüşmelerin gerçekleştiğini ifade etti.Reuters'a konuşan Menendez, çekincelerini kaldırıp kaldırmama ile ilgili kararını önümüzdeki hafta vereceğini ifade etti.Menendez konuyla ilgili, 'Türkiye'nin komşularına karşı saldırgan tavrına geçici olarak ara verildi. Türkiye ile ilgili halen endişelerim var. Gelecek haftaya kadar satışla ilgili bir karar verebilirim' dedi.Ayrıca Yunanistan'ın güvenliği için mücadele ettiğini ifade eden ABD'li Senatör, 'F-16'ların Türkiye'ye satışını engellemek ya da engellememek için gelecek hafta bir karar verebilirim' açıklamasında bulundu.Daha önceleri Menendez, F-16 satışını İsveç'in NATO onayı şartına bağlamak gerektiğinin altını ısrarla çiziyordu. ABD'li Senatör onayı ancak o şekilde vereceğini ifade ediyordu.