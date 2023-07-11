Tüm dünyanın gözü burada: Başkan Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde diplomasi trafiği...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleşen NATO Zirvesi'ne gitti. Başkan Erdoğan'ın burada başta ABD Başkanı Joe Biden olmak üzere devlet ve hükümet başkanları ile ikili görüşmeler yapacak.MACRON VE SUNAK İLE BİR ARAYA GELDİEdinilen son dakika habere göre Başkan Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü. Erdoğan daha sonra İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile bir araya geldi.Başkan Erdoğan'ın bugünkü temasları kapsamında Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya gelecek. Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden ile bugün gerçekleştireceği görüşmenin ise TSİ 18.00'de başlaması bekleniyor.NATO TARİHİNDE İLKTürkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine onay vermesinin ardından dünya, Başkan Erdoğan'ın kararını konuşmaya başladı. 3'lü görüşmenin ardından ise açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO tarihinde bir ilk olarak Terörle Mücadele Özel Koordinatörlüğü'nün kurulacağını ifade etti.Türkiye, İsveç ve NATO'nun üçlü görüşmesi sonrası yapılan açıklamada, Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya Katılım Protokollerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sevk edeceği, İsveç'in de Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecinin canlandırılması konusundaki çabaları destekleyeceği bildirildi.Türkiye, İsveç ve NATO'nun Vilnius'taki üçlü görüşmesi sonrası yazılı açıklama yapıldı.Açıklamada, Türkiye Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Vilnius'taki NATO Zirvesi'nde bir araya geldiği aktarıldı.Son NATO Zirvesi'nden bu yana, Türkiye ve İsveç'in, Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini karşılamak için birlikte yakın çalıştığı kaydedilen açıklamada, bu sürecin bir parçası olarak, 2022'de mutabık kalınan Üçlü Muhtıra'da belirlenen bütün adımlar çerçevesinde İsveç'in, anayasasını tadil ettiği, yasalarını değiştirdiği, PKK'ya karşı terörle mücadelede işbirliğini kayda değer şekilde genişlettiği ve Türkiye'ye silah ihracatını yeniden başlattığı ifade edildi.Türkiye ve İsveç'in, hem 2022 Madrid NATO Zirvesi'nde kurulan Üçlü Daimi Ortak Mekanizma hem de bakan düzeyinde yılda bir kere bir araya gelecek ve uygun çalışma gruplarını tesis edecek yeni bir ikili Güvenlik Mekanizması çerçevesinde işbirliğine devam etme konusunda uzlaştığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:'Güvenlik Komitesi'nin ilk toplantısında İsveç, terörizmin tüm tür ve tezahürleriyle mücadelesinin temeli olarak Üçlü Muhtıra'nın 4. maddesi dahil tüm unsurlarının tam manasıyla uygulanmasına yönelik bir yol haritası sunacaktır. İsveç, YPG/PYD ve Türkiye'de FETÖ olarak tanımlanan örgüte destek vermeyeceğini yineler. Türkiye ve İsveç, terörle mücadele işbirliğinin, İsveç'in NATO'ya katılmasının sonrasında da devam edecek, uzun vadeli bir çaba olduğu konusunda hemfikirdirler.Genel Sekreter Stoltenberg de NATO'nun tüm tür ve tezahürleriyle terörizmi kategorik şekilde kınadığını yeniden teyit etmiştir. NATO, tarihinde ilk kez Terörle Mücadele Özel Koordinatörü pozisyonunun tesis edilmesi de dahil, bu alandaki çalışmalarını kayda değer şekilde hızlandıracaktır. Müttefikler arasında savunma ticareti ve yatırımları konusunda herhangi bir kısıtlama, engel veya yaptırım olmaması gerektiği yönündeki ilkeye bağlıyız. Bu tür engellerin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışacağız.'Türkiye ve İsveç'in, Türkiye-İsveç Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) aracılığıyla ekonomik işbirliğini artırma konusunda da mutabık kaldığı aktarılan açıklamada, Türkiye ve İsveç'in, ikili ticaret ve yatırımları artırmaya yönelik fırsatları maksimize etmenin yollarını arayacağı belirtildi.'İsveç, Türkiye'nin, Türkiye-AB Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbesti dahil AB'ye üyelik sürecinin yeniden canlandırılması konusundaki çabalara aktif destek verecektir. Bu temel üzerinde ve Avrupa-Atlantik bölgesinin caydırıcılık ve savunma gereklilikleri bağlamında, Türkiye, İsveç'in Katılım Protokollerini TBMM'ye sevk edecek ve onaylanması sağlamak için Meclis ile yakın işbirliği içinde olacaktır.'NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ile ABD arasında F-16'lara ilişkin diyaloğu memnuniyetle karşıladığını belirterek, Türkiye'nin ABD'den F-16 savaş uçakları alma planının, dün Türkiye, İsveç ve NATO arasında İsveç'in NATO üyeliği başvurusu hakkında varılan uzlaşının bir parçası olmadığını bildirdi.Stoltenberg, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta bugün başlayacak NATO Zirvesi öncesinde düzenlenen forumda konuştu.İsveç'in NATO üyeliği başvurusu konusunda dün Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve kendisinin katıldığı üçlü görüşme hakkındaki soruyu yanıtlayan Stoltenberg, 'Bu zirve daha başlamadan tarihi bir hale geldi. Çünkü şimdi İsveç'in üyeliği meselesi bulunuyor ve İsveç, bu ittifakın tam üyesi olacak. Bu hem İsveç için hem Türkiye hem tüm NATO ve Baltık bölgesi için iyi.' dedi.Stoltenberg, Türkiye'nin terör konusunda meşru güvenlik endişelerini ortaya koyduğunu ve geçen yılki Madrid Zirvesi'nden beri Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan Üçlü Muhtıra ile bunların giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü, İsveç'in bazı adımlar attığını ifade etti.Bu metnin uygulandığını, son olarak İsveç'te bir kişinin terör suçundan mahkum edildiğini hatırlatan Stoltenberg, İsveç'in üyeliğiyle ittifakın daha güvenli olacağını belirtti.Stoltenberg, Türkiye'nin ABD'den F-16 savaş uçağı alma planı hakkındaki soruyu yanıtlarken de şunları söyledi:'Bu, ABD'nin kararıdır. Türkiye, arada bir bağlantı görmediğini çok açık şekilde ortaya koydu. NATO, müttefikler arasında silah ihracatı kısıtlamalarını kaldırmak için neler yapabileceğimiz konusunda çok açık olmuştur. Türkiye ile ABD arasında F-16'lar konusundaki bir diyaloğu memnuniyetle karşılıyorum. Ancak bu, dün vardığımız uzlaşının bir parçası değil.'Stoltenberg, İsveç'in ne zaman NATO üyesi olacağına ilişkin soruya karşılık olarak da Başkan Erdoğan'ın, İsveç'in katılımı hakkındaki onay belgesini TBMM'ye en kısa sürede göndereceği taahhüdünde bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu.'Türkiye'nin kendi meclis süreci bulunuyor. Tam bir takvim için detaya giremem. TBMM şu anda açık değil. Ancak en önemlisi şu ki Türkiye, katılım protokolünü sevk edeceği konusunda açık bir karar vermiştir. İnanıyorum ki Türkiye'de onay olacağı konusundaki ana meseleyi de çözmüş bulunuyoruz.'İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, NATO Zirvesi'nin düzenlendiği Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki Litexpo'ya gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.'İsveç'in NATO üyeliği konusunda dün çok önemli karar alıcı adımlar attık.' diyen Kristersson, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile çok iyi görüşmeler yaptıklarını belirtti.Kritik zirve başlarken, Başkan Erdoğan, Stoltenberg tarafından karşılandı.Liderler fotoğraf çekimi için bir araya gelerek geleneksel aile pozunu verdi.Kristersson, ülkesinin yaklaşık 200 yıllık bağlantısızlığının ardından artık ortak koruma altına girmek istediğini ifade ederek şunları kaydetti:'Biz tüm NATO üyelerinin bilmesini istiyoruz ki; İsveç İttifak'a aynı zamanda güvenlik sağlayacaktır. Biz uzun vadeli olarak buradayız. Terörle mücadelede, organize suçla mücadelede kararlıyız. İsveç'in İttifak'a katabileceği çok şey var. Dün elde edilen sonuçtan çok memnunum. Şimdi onayların tamamlanmasını sabırsızlıkla bekliyoruz.'Kristersson, ülkesinin AB ile Türkiye arasında yakın bağlar bulunmasından yana olduğunu vurgulayarak 'Şimdi ekonomik bağların geliştirilmesini, Gümrük Birliği'nin güncellenmesini, daha iyi vize düzenlemelerini destekliyoruz. Bu daha yakın işbirliği için verimli bir zemin oluşturacaktır.' ifadesini kullandı