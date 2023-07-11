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TBMM Başkanı Kurtulmuş KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ortak basın toplantısına katıldı.

Ekleme: 11.07.2023 - 15:21 Güncelleme: 11.07.2023 - 15:22 / Editör: Ozge Selin
TBMM Başkanı Kurtulmuş KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar açıklamasında 'Biz Doğu Akdeniz'deki bir Türk devleti olarak, mavi vatanda hak ve hukukumuzu, buradaki doğal zenginlikleri ve diğer konuları, değişen konjonktür ve jeopolitik gelişmeler ile KKTC'nin statüsünün daha da yükseldiğini görüyoruz. Turizm, eğitim, tarım ve diğer alanlardaki gelişmelerle yeni bir döneme girmiş durumdayız. Türkiye'nin de desteği ile Kıbrıs'taki yeni siyasetimiz egemen eşitlik ve eşit ulusal statüdür. Hiçbir netice vermeyen federal temelli bir çözüm için zaman kaybetmeye gerek yoktur' dedi.

'HER ZAMAN KIBRIS TÜRK HALKININ YANINDAYIZ'

İlk resmi ziyaretini KKTC'ye yaptığını vurgulayan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş 'Bu ziyaret ile hem KKTC'nin tezlerinin yanında durduğumuzu hem de bundan sonraki süreçte yanında ve arkasında duracağımızı ifade etmek için ilk ziyaretinize buradan başladık. Kıbrıs barış harekâtının üzerinden 49 yıl geçti. Her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olduğumuzu bir kere daha burada kuvvetli bir şekilde tekrar ediyoruz' dedi.

'ULUSLARARASI ALANDA ARTIK TANINMAYA HAZIR BİR KKTC VAR'

Kurtulmuş, 'KKTC'nin varlığını devam ettirmesi sadece Türkiye için değil bölge barışı için de önemli bir meseledir. Kıbrıs Türkünü yok sayan hiçbir fikrin bölgede kalıcı bir barışı kurması mümkün olmadığı gibi Türkiye'nin kabul edeceği bir sonuç doğurması da mümkün değildir. Başından beri söylediğimiz; gibi iki toplumun eşit ve egemen varlığının korunması ve bu şekilde müzakerelerin yapılabilmesidir. Ne yazık ki hep kabul eden taraf, hep müzakerelerde olumlu yaklaşan taraf KKTC ve Türkiye olmasına rağmen, maalesef uluslar arası alanda Güney Rum Kesimi ve Yunanistan hep şımartılmış o hep onların tezlerine destek verilmiş, Kıbrıs sorunu o çerçevede bir çözümsüzlüğe mahkum edilmiştir. Gelinen noktada çözüm bellidir. KKTC bağımsız bir devlet olarak vardır, uluslararası alanda artık tanınmaya hazır bir KKTC vardır. Bu çerçevede yapılan ziyaretler ve uluslararası alanda atılan adımlar ile önümüzdeki süreçte KKTC'yi tanımaya yönelik adımların atılmasıyla KKTC'nin egemenliği konusunda beklediğimiz adımlar da atılacaktır. Türkiye, egemen ve bağımsız KKTC'nin haklarının savunulması için her alanda her platformda yanındadır.

'SÖZÜ GÜÇLÜ GÜCÜ TESİRLİ BİR TÜRKİYE'

Esas mesele KKTC'nin gelişerek güçlenerek daha da ileriye götürülmesidir. Bu amaçla Türkiye üzerine düşen sorumlulukları azami seviyede yerine getirmeye gayret ediyor. Türkiye ile KKTC arasında ki işbirliği de fevkalade önemlidir. Nasip olursa 20 Temmuz'da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımı ile Ercan Havaalanı'nın yenilenmiş binası uluslararası kullanıma hazır bir KKTC'nin varlığını da ilan eden bir gösterge olacaktır. Ayrıca KKTC Cumhurbaşkanlığı binası ve meclis binası da yakın bir zamanda tamamlanmış olacak ve kullanıma açılacaktır. Türkiye Cumhuriyeti 100. yılını bu yıl geride bırakıyor. Bu yüzyıl içerisinde bir millet küllerinden yeniden doğmuş güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti devleti inşa edilmiştir. 28. dönem parlamentosu Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci asrının ilk parlamentosudur. Sadece bir partinin programı değil bir milli hedef olarak ortaya koyduğumuz 'sözü güçlü gücü tesirli bir Türkiye' böyle bir yüzyıl olabilmesi için gayret göstereceğiz. Aynı şekilde Kıbrıs Barış Harekâtı'nın üzerinden 49 yıl geçmiş seneye 50. yılını kutlayacak olan KKTC'nin de üzerinde çok büyük sorumluluklar var. Sayın Cumhurbaşkanı ve Kıbrıs Meclisi'nin de Kıbrıs halkını daha ileriye taşımak için canla başla çalışacakları bir dönem olacak. Doğu Akdeniz başta olmak üzere bu bölgedeki mavi vatan bahçeye hak ve sorumlulukları KKTC inin egemenlikleri mavi vatanda da tescil edilecektir. Böylece Anavatan ve KKTC olarak birlikte daha güçlü yarınlara ilerleyeceğiz' ifadelerini kullandı.
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