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PKK elebaşı Duran Kalkan bebek katili Öcalan'a methiyeler düzen Merdan Yanardağ'a sahip çıktı

PKK elebaşı Duran Kalkan, bebek katili Abdullah Öcalan'a methiyeler dizerek serbest bırakılması gerektiğini söylemesinin ardından tutuklanan Merdan Yanardağ'a sahip çıktı. Yanardağ'dan 'aydın' diye söz eden PKK'lı Duran Kalkan, "Bir yiğit insandır, sözünün üzerinde durur. Hiç tereddüt etmeden zindana gitti. Türkiye’nin böyle yiğitlere ihtiyacı var. " dedi.

PKK elebaşı Duran Kalkan bebek katili Öcalan'a methiyeler düzen Merdan Yanardağ'a sahip çıktı
Ekleme: 11.07.2023 - 15:07 Güncelleme: 11.07.2023 - 15:28 / Editör: Ozge Selin
PKK elebaşı Duran Kalkan bebek katili Öcalan'a methiyeler düzen Merdan Yanardağ'a sahip çıktı
Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, terörist başı Abdullah Öcalan'a ilişkin yaptığı açıklamada skandal ifadelere yer vermişti. Bebek katilini 'filozof' ilan eden Yanardağ, serbest bırakılması gerektiğini söyleyerek şunları söylemişti:

'Türkiye'de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur. Normal infaz yasaları geçerli olsa aslında serbest bırakılması gerekiyor. Çok okuyan, neredeyse cezaevinde filozof oldu, okumaktan başka bir şey yapmıyor. Siyaseti doğru okuyan, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir'

Terör örgütü PKK'dan Merdan Yanardağ'a destek
PKK elebaşı Öcalan'ı öven açıklamaları nedeniyle hakkında 'suçu ve suçluyu övme' ile 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından resen soruşturma başlatılan Yanardağ tutuklu yargılanırken örgütün elebaşlarından Duran Kalkan, Yanardağ'a destek açıklamaları yaptı.

Terörist Duran Kalkan bebek katili Öcalan için 'Ayağa kalkın' dedi
Örgüt yandaşı medya organına konuşan PKK'lı Duran Kalkan, bebek katili Öcalan için ayaklanma çağrısı yaparak 'İmralı tecridini kırmak için ayağa kalkmak lazım, ayakta olmak lazım. Normal bir yaşamda olmamak gerekli. Normalin ötesinde bir yaşam, mücadele halinde olmak lazım.' dedi.

'Yanardağ bazı gerçekleri ifade etti biz onu önemsiyoruz'
Sözlerine Yanardağ'ı savunarak devam eden terörist Duran Kalkan şunları söyledi:

'Merdan Yanardağ bazı gerçekleri tümüyle hızlı bir biçimde ifade etti. Önemliydi, biz onu önemsiyoruz. Bir aydın olarak Merdan Yanardağ, bu gerçeği ifade etti. Ne dedi? Aslında bunu herkes görüyordu Türkiye'de. Ama görmezden geliyorlar. Bilinçli olarak bunu yürütüyorlar ve böyle bir sistemi sürdürmek istiyorlar. Merdan Yanardağ, işte böyle bir noktada “kral çıplak” dedi, “anne bak kral çıplak!” dedi. Sonrasında kıyamet koptu. Öyle bir durum oldu ki, böyle hemen ertesi gün suçsuzu sorgusuz, yargısız hapse koydular; sen nasıl böyle söylersin diye. Vay PKK yandaşı, vay bilmem ne! Bir hain olarak gösterdiler adeta.

'Türkiye'nin böyle yiğitlere ihtiyacı var'
Gerçekten böyle gitmez. Bu kadar baskı patlatır. Hiç kimse böyle durulacağını sanmamalı. O bakımdan da bazı yüksek sesler çıkmalıydı. Örneğin Merdan Yanardağ'a büyük bir destek olmalıydık. Çıt çıkmıyor. Neredeyse kendi kanalı bile “öyle değildi de böyle” diye revize etmeye çalışıyor. Ayıp! Bir kere bir söz söylemiş, umut ediyoruz. Bir yiğit insandır, sözünün üzerinde durur. Hiç tereddüt etmeden zindana gitti. Türkiye'nin böyle yiğitlere ihtiyacı var. 'PKK elebaşı Duran Kalkan bebek katili Öcalan'a methiyeler düzen Merdan Yanardağ'a sahip çıktı
PKK elebaşı Duran Kalkan bebek katili Öcalan'a methiyeler düzen Merdan Yanardağ'a sahip çıktı
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