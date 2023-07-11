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Nesli tükenmekte! Ayağı taşlara sıkışan hayvanı kurtarıp elleriyle besledi .

Doğa fotoğrafçısı Muhammet Tutar, dünyada nesli tükenme tehlikesi altında olan Arap tavşanını Gümüşhane'nin Köse ilçesi Kabaktepe köyü yakınlarında görüntüledi .

Ekleme: 11.07.2023 - 10:57 Güncelleme: 11.07.2023 - 11:07 / Editör: Ozge Selin
Nesli tükenmekte! Ayağı taşlara sıkışan hayvanı kurtarıp elleriyle besledi .
Gümüşhaneli doğa fotoğrafçısı Muhammet Tutar, Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliğinin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan ve görüntülenmesi bir hayli zor olan Arap tavşanını Köse ilçesi Kabaktepe köyü yakınlarında görüntülemeyi başardı.

.Bölgede gezinti yaptığı esnada taşların arasında Arap tavşanını gören ve ayağının taşlara sıkışmasından dolayı kaçamadığını fark eden Tutar ilk olarak tavşanı kurtardı.

Taşlardan kurtulan Arap tavşanının kaçmaması üzerine hayvana su kapağında su veren ve 'Al bu yeşillik ye, sevmiyor musun?' diyerek elleriyle besleyen Tutar bu eşsiz görüntüleri cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

Nesli tükenmekte! Ayağı taşlara sıkışan hayvanı kurtarıp elleriyle besledi .

Taşlardan kurtulmasına rağmen bölgeden ayrılmayan ve kendisini kurtaran Tutar'ın kendisini sevmesine izin veren nesli tehlikedeki hayvanın görüntüleri sosyal medyada ilgi çekti.

.Avustralya Çevre Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Büyük Set Resifi'nde yer alan Bramble Cay Adası'nda yaşayan mozaik kuyruklu sıçanın insan etkisi sebebiyle hızlanan küresel iklim değişikliğinin kurbanı olduğu bildirildi.

EN SON 10 YIL ÖNCE GÖRÜLDÜ

Mozaik kuyruklu sıçanın mevcut durumuna dair 2014 yılından bu yana yapılan araştırmanın sonuçlarını paylaşan Avustralya Çevre Bakanlığı, türün son örneğinin yaklaşık 10 yıl önce bir balıkçı tarafından görüldüğünü ve o tarihten bu yana resmi olarak görülmediğini belirtti.

Torres Boğazı'ndan bulunan hava durumu istasyonundan deniz suyu seviyesi ve hava durumuna dair elde edilen veriler, insan etkisi sebepli iklim değişikliğinin mozaik kuyruklu sıçanın neslinin tükenmesine sebep olduğunu ortaya koydu.

Nesli tükenmekte! Ayağı taşlara sıkışan hayvanı kurtarıp elleriyle besledi .

2 TÜR DAHA TEHLİKEDE

Avustralya Çevre Bakanı Melissa Durack, bölgede nesli tükenme tehdidi altında bulunan diğer iki sıçan türünün ve uçan tilkinin iklim değişikliği kurbanı olmaması için daha güçlü önlemler alınacağını duyurdu.

Mozaik kuyruklu sıçanın neslinin tükendiği açıklaması ilk kez bölgede araştırma yapan bilim insanları tarafından 2016 yılında duyurulmuş fakat Avustralya hükümeti o dönem bu bilgiyi doğrulamaktan kaçınmıştı. 1845 yılında varlığı tespit edilen ve nesli tükendiği doğrulanan mozaik kuyruklu sıçanın 1970'lerden bu yana sayılarının birkaç yüze kadar düştüğü biliniyordu.

.İşte nesli tükenen ilginç hayvanlar

1.Olm.

Nesli tükenmekte! Ayağı taşlara sıkışan hayvanı kurtarıp elleriyle besledi .,,

Orta ve Güneydoğu Avrupa'da yaşayan bu ilginç canlı su altında yaşayan nadir amfibiklerden birisidir.

2. Proboscis Maymunu

Nesli tükenmekte! Ayağı taşlara sıkışan hayvanı kurtarıp elleriyle besledi .

Proboscis Maymunu veya Latince adıyla Nasalis larvatus, ağaçta yaşayan, Güney-Doğu Asya'daki Borneo adasında bulunan endemik bir türdür.

3. Ağaç Kangurusu.

Bu sevimli hayvanlar; kanguruları, valabileri, ağaç kangurularını, pademelonları içeren 'Büyük Ayaklıgiller' (Macropodadiae) ailesi içerisinde bulunmaktalar.

Nesli tükenmekte! Ayağı taşlara sıkışan hayvanı kurtarıp elleriyle besledi .
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