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Mazhar Alanson'dan Özkan Uğur'a veda: Ele güne karşı yapayalnız böyle de olmaz ki

MFÖ grubunun sevilen solisti Özkan Uğur, 69 yaşında hayata veda etti. Sanatçı için düzenlenen cenaze töreninde grubun diğer isimlerinden 52 yıllık dostları Mazhar Alanson ve Fuat Güner, konuşmakta zorluk çekti.

Ekleme: 11.07.2023 - 11:58 Güncelleme: 11.07.2023 - 12:13 / Editör: Ozge Selin
Mazhar Alanson'dan Özkan Uğur'a veda: Ele güne karşı yapayalnız böyle de olmaz kiTürkiye, usta sanatçı Özkan Uğur'a veda ediyor...

Geçtiğimiz cumartesi günü, yıllardır mücadele ettiği lenf kanserine yenik düşen Uğur için bugün cenaze töreni düzenlendi.

69 yaşında hayatını kaybeden Özkan Uğur için ilk tören, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Sanat camiasından çok sayıda isim törende yer aldı.

"Yeniden buluşmak üzere..."
Törende, MFÖ grubunun solistleri ve 52 yıllık kadim dostları sanatçı Mazhar Alanson ve Fuat Güner açıklamalarda bulundu.

Güner, "Hiçbir söz onun acısını içimizden alamaz. Özkanım yeniden buluşmak üzere hoşçakal." dedi.

"Nasıl da gittin Özkanım, böyle de bırakılmaz ki"
Konuşurken gözyaşlarını tutamayan Mazhar Alanson ise şu ifadeleri kullandı:

Özkancığım şu anda burada olduğunu hissediyorum. Bizi seyrettiğini... 2-3 gündür halim zaten darmaduman.. Özkan'ın yeteneği konusunda başarısı tartışılmaz. Bunu herkes biliyor. Bu kadar sevildiğini biliyordun ama bu kadar sevildiğini sen de bilmiyordun.. Meğer bütün Türkiye severmiş.

Nasıl da gittin Özkanım böyle bırakılmaz ki. Gözyaşlarım bitti sandım. Seni görebileceğimiz yer rüyalar artık.

Mazhar Alanson'dan Özkan Uğur'a veda: Ele güne karşı yapayalnız böyle de olmaz ki

MFÖ grubunun hikayesi
1980'lerin başında Özkan Uğur, Mazhar Alanson ve Fuat Güner, ünlü isimlerin de arkasında çalıp para biriktirdiler. 1980-1983 tarihleri arasında Fuat Güner'le birlikte, Ferhan Şensoy'un "Şahları da Vururlar" ve "Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı" adlı oyunlarında müzisyen ve oyuncu olarak yer aldı.

1984 yılında MFÖ olarak ilk albümleri Ele Güne Karşı Yapayalnız ile şöhreti yakaladılar. 1985 yılında Diday Diday Day ve 1988 yılında Sufi şarkısı ile olmak üzere iki kez Türkiye'yi Eurovision'da temsil etmiştir.
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