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Beyaz Gazete
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Kemal Kılıçdaroğlu’na şok! Tanju Özcan’dan adaylık mesajı: Eğer karşısına kimse çıkmazsa…

CHP'de koltuk savaşı kızıştı. Partide 'değişim' isteyen herkesi görevden alan Kemal Kılıçdaroğlu ise hamle üstüne hamle yaptı. Son olarak 'istifa etmeli' diyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı disipline yolladı… Değişim ve adalet yürüyüşüne çıkan Özcan ise Ankara'ya yaklaştı. CHP Genel Merkezi'ne 15 kilometre kala ilginç bir çıkış yaptı: Eğer kurultayda karşısına kimse çıkmazsa…

Kemal Kılıçdaroğlu’na şok! Tanju Özcan’dan adaylık mesajı: Eğer karşısına kimse çıkmazsa…
Ekleme: 11.07.2023 - 13:07 Güncelleme: 11.07.2023 - 13:09 / Editör: Ozge Selin
Kemal Kılıçdaroğlu’na şok! Tanju Özcan’dan adaylık mesajı: Eğer karşısına kimse çıkmazsa…
Cumhuriyet Halk Partisi, seçimlerin ardından karıştı. Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa sesleri yükselmeye başladı. Koltuğunu korumak isteyen Kemal Kılıçdaroğlu ise eleştirilere kulak tıkadı.

Parti içinde muhalif söylemde bulunan herkesi görevden aldı. Son olarak Ekrem İmamoğlu'nun değişim çağrısını destekleyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı da partiden kesin istemiyle disipline yolladı. Kemal Kılıçdaroğlu'na görevi bırak çağrısı yapan Özcan ise değişim ve adalet yürüyüşüne çıktı.

CHP Genel Merkezi'ne 15 kilometre kala basın açıklaması yapan Özcan'a karşı CHP'de de alarm vardı… Yarın saat 17.00'da genel merkez önünde olacağını söyleyen Özcan, hem Kılıçdaroğlu'nu hem de İmamoğlu'nu şoke edecek açıklamalar yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu’na şok! Tanju Özcan’dan adaylık mesajı: Eğer karşısına kimse çıkmazsa…

Kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına aday çıkmaya hazır olduğunu söyleyen Tanju Özcan, önemli açıklamalar yaptı.

'Öyle görünüyor ki ayın 20'sinde Kılıçdaroğlu, beni partiden attırmaya kararlı. Ben tabii ki savunmamı hazırlayacağım ama şu anda Kılıçdaroğlu ve MYK'sının (Merkez Yönetim Kurulu) YDK'ye ne kadar büyük baskı yaptığının farkındayım.

YDK'daki arkadaşlarıma çağrıda bulunuyorum; lütfen, kamuoyunu dinlesinler. Hukuki bir karar versinler. Ben Kılıçdaroğlu'na şunu söylüyorum; lütfen baskı yapmayın.

Kurultay tarihini bir an önce açıklayın. Benim tedbirimi kaldırmak suretiyle benim hakkımı verin. Eğer kurultayda karşınıza sizi yenecek biri çıkmazsa ben yeterli imzayı toplayıp, aday olarak çıkmaya hazırım. Korkmayın' ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu’na şok! Tanju Özcan’dan adaylık mesajı: Eğer karşısına kimse çıkmazsa…

EVİNE GİTMİYORUZ!

Partiye alınmayacağı ihtimalini de değerlendiren Özcan, sözlerini şöyle sonlandırdı:

Biz açıklamamızı bir şekilde yapacağız. Partiye alıp almamak onların keyfine kalmış değil, biz Faik Bey'in veya Kılıçdaroğlu'nun evine gitmiyoruz. Evine gitsek almayabilir.

Kemal Kılıçdaroğlu'na şok! Tanju Özcan'dan adaylık mesajı: Eğer karşısına kimse çıkmazsa…
O, onun doğal hakkı ama parti hepimizin partisi, Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi, halkın partisi.

Dolayısıyla halka ve partililere kapıyı kapatmak düşüncesi bile tüyleri ürpertiyor. Biz bunun duyumlarını önceden aldık.

Aksiyon aldığımız için asilzade Faik Öztrak, böyle bir açıklama yapmak zorunda kaldı ama yarın partinin kapıları açık mı olacak kapalı mı olacak bunu hep birlikte yaşayarak göreceğiz. İnşallah partinin kapılarını halka kapatmazlar.

Kemal Kılıçdaroğlu’na şok! Tanju Özcan’dan adaylık mesajı: Eğer karşısına kimse çıkmazsa…
Kemal Kılıçdaroğlu’na şok! Tanju Özcan’dan adaylık mesajı: Eğer karşısına kimse çıkmazsa…
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