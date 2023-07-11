'Kazandık kazandırdık' reklamlarına dev bütçe ayıran İBB’nin 'yeniledik' dediği otogarın görüntüsü dehşete düşürdü

Yılda milyonlarca kişiyi ağırlayan Büyük İstanbul Otogarı'nın son hali paniğe neden oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 'yeniledik' dediği otogarda çürüyen kolonlar, dökülen sıvalar ve çevredeki çöpler kameralara yansıdı.Her gün yüzlerce kişinin uğradığı otogarda vatandaşlar ve otobüs şoförleri gördükleri karşısında isyan etti. Deprem riskine rağmen otogarın bu halde olması vatandaşları ve otogar esnafını endişelendiriyor.“Hafif bir sallantı olsa hepsi gider” Otogar esnaflarından Necdet Gül, “Otogarda pislikten geçilmiyor bu bir gerçek. Her şey göz önünde. Otogar yeniden yapılacaktı ne oldu? İlk zamanlar daha kötüydü. Şimdi daha kötü oldu. Gereği neyse onun yapılması gerekiyor. Allah muhafaza yarın bir gün deprem olduğunda burada binlerce araç mahvolur. Hafif bir sallantı olsa hepsi gider. Demirler bile görünüyor. Burası daha girişleri” ifadelerini kullandı.Büyük İstanbul Otogarının işletme hakkı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile UATOD arasında yapılan sözleşmenin 05.05.2019 tarihinde sona ermesiyle birlikte 09.09.2021 tarihi itibarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne geçmişti. İBB yenileme çalışmalarını tamamladığını söyleyerek bir duyuru yayımlamıştı.İBB'nin resmi sayfasında yayımlanan duyuru şu şekilde;'Belediyemize devri ile birlikte büyük bir bakım onarım çalışması başlatılan Büyük İstanbul Otogarı'nda gerek can ve mal güvenliği gerekse uyuşturucu ile mücadele konusunda olumsuzlukların önüne geçilebilmesi amacıyla tahliyesi sağlanan amaç dışı kullanım yerlerinin yıkımı periyodik olarak devam etmekte olup, bugüne kadar 969 adet boş, metruk ve işgalli yerin yıkımı yapılmıştır. Peron bölgesinde asfaltlama çalışmları yapılmış, Büyük İstanbul Otogarı içderisindeki binaların bakım ve tadilat çalışmaları yapılmış olup İstanbulluların hizmetine sunulmuştur.'