  • USD: 26,06 - 26,10
  • EURO: 28,55 - 28,60
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Jens Stoltenberg: Türkiye-ABD arasındaki F-16 diyaloğu memnuniyet verici

Jens Stoltenberg: Türkiye-ABD arasındaki F-16 diyaloğu memnuniyet verici

Ekleme: 11.07.2023 - 10:29 Güncelleme: 11.07.2023 - 10:30 / Editör: Ozge Selin
Jens Stoltenberg: Türkiye-ABD arasındaki F-16 diyaloğu memnuniyet verici
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta bugün başlayacak NATO Zirvesi öncesinde düzenlenen foruma katıldı.

Stoltenberg, Türkiye, NATO ve İsveç görüşmesine değindi.

"Zirve daha başlamadan tarihi bir hale geldi"
İsveç'in NATO üyeliği başvurusu konusunda dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve kendisinin katıldığı üçlü görüşme hakkındaki soruyu yanıtlayan Stoltenberg, "Bu zirve daha başlamadan tarihi bir hale geldi. Çünkü şimdi İsveç'in üyeliği meselesi bulunuyor ve İsveç, bu ittifakın tam üyesi olacak. Bu hem İsveç için hem Türkiye hem tüm NATO ve Baltık bölgesi için iyi." dedi.

Stoltenberg, Türkiye'nin terör konusunda meşru güvenlik endişelerini ortaya koyduğunu ve geçen yılki Madrid Zirvesi'nden beri Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan Üçlü Muhtıra ile bunların giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü, İsveç'in bazı adımlar attığını ifade etti.

Bu metnin uygulandığını, son olarak İsveç'te bir kişinin terör suçundan mahkum edildiğini hatırlatan Stoltenberg, İsveç'in üyeliğiyle ittifakın daha güvenli olacağını belirtti.

"Türkiye-ABD diyaloğu memnuniyet verici"
Stoltenberg, Türkiye'nin ABD'den F-16 savaş uçağı alma planı hakkındaki soruyu yanıtlarken de şunları söyledi:

"Bu, ABD'nin kararıdır. Türkiye, arada bir bağlantı görmediğini çok açık şekilde ortaya koydu. NATO, müttefikler arasında silah ihracatı kısıtlamalarını kaldırmak için neler yapabileceğimiz konusunda çok açık olmuştur. Türkiye ile ABD arasında F-16'lar konusundaki bir diyaloğu memnuniyetle karşılıyorum. Ancak bu, dün vardığımız uzlaşının bir parçası değil."

"Türkiye'nin kendi meclis süreci bulunuyor"
Stoltenberg, İsveç'in ne zaman NATO üyesi olacağına ilişkin soruya karşılık olarak da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İsveç'in katılımı hakkındaki onay belgesini TBMM'ye en kısa sürede göndereceği taahhüdünde bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu.

"Türkiye'nin kendi meclis süreci bulunuyor. Tam bir takvim için detaya giremem. TBMM şu anda açık değil. Ancak en önemlisi şu ki Türkiye, katılım protokolünü sevk edeceği konusunda açık bir karar vermiştir. İnanıyorum ki Türkiye'de onay olacağı konusundaki ana meseleyi de çözmüş bulunuyoruz."
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar...
Müjde Ar'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri: CHP'de de tek adam var
Araçların bakımı yapılmıyor! İBB'ye ait çöp tankeri TEM otoyolunda alevlere teslim oldu
Ekrem İmamoğlu umduğunu bulamadı: Koltuk kavgası sürüyor... Delegeler Kılıçdaroğlu dedi!
Türkiye-İsveç anlaşmasının maddeleri ne? İşte tam liste: Terörle mücadele vurgusu
İstanbullunun sinek çilesi: 'Hiç olmadığı kadar şikayet var'
Ticaret Bakanı Bolat: İkinci el araçta istikrarı kısa sürede piyasada sağlayacağız
Dünya Türkiye'nin kararını konuşuyor: Zirvenin mutlak kahramanı Erdoğan
Üçlü zirvede AB sürecine tam destek: İsveç Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine aktif destek verecek
Litvanya'daki üçlü zirve sonrası Stoltenberg'den açıklama: Türkiye-İsveç-NATO mutabakata vardı
Başkan Erdoğan, Joe Biden ile görüşecek
Beyaz Saray: Türkiye'nin AB üyeliğini destekliyoruz
İzmir'de iki ayrı noktada orman yangını: Ekipler görevde
Başkan Erdoğan’ın AB çıkışı dünyanın gündemine oturdu: Tüm gazetelerde tek manşet! Avrupa Türkiye’ye muhtaç
Soyer yine çark etti! “Yanlış anlaşıldım. Ben hepsi trol saldırısı demedim”
NATO'dan Türkiye'ye AB desteği
İstanbul'da seyir halindeki metrobüsten dumanlar yükseldi
Ekrem İmamoğlu’nun üstünü çizdiler: CHP’ye yakın o isimden şok iddia!
CHP’de kongre sancısı! Alternatif liste çıkardılar saldırıya uğradılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Meteoroloji uyardı, sıcaklık 40 dereceye çıkıyor

Meteoroloji uyardı, sıcaklık 40 dereceye çıkıyor

WhatsApp yeni özelliği test ediyor: Anonim olarak iletişim kurulabilecek

WhatsApp yeni özelliği test ediyor: Anonim olarak iletişim kurulabilecek

Bu köyde fotoğraf çekmek yasak: Türkiye'nin gizli hazinesi olarak biliniyor

Bu köyde fotoğraf çekmek yasak: Türkiye'nin gizli hazinesi olarak biliniyor

Suyun dibinde görüntülendi: Oluşumu binlerce yıl sürdü herkes seferber oldu

Suyun dibinde görüntülendi: Oluşumu binlerce yıl sürdü herkes seferber oldu

Twitter'a yepyeni özellik! Dm kutusuna eklenecek

Twitter'a yepyeni özellik! Dm kutusuna eklenecek

İçindekini duyan görmeye geliyor: Ne olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız

İçindekini duyan görmeye geliyor: Ne olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız