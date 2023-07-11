  • USD: 26,06 - 26,10
  • EURO: 28,55 - 28,60
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İYİ Parti’den Kılıçdaroğlu’na zehir zemberek sözler: 150 kez aday olsa Tayyip Bey’e karşı kazanamaz

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinden ağır bir yenilgi alarak çıkan Millet İttifakı bileşenleri birbirlerine zehir zemberek sözlerle saldırmaya devam ediyor. Daha önce "Bizim vatandaş, HDP-Kandil ilişkisi olan bir ittifaka yönelmedi. Olay bu kadar basit." sözleriyle CHP'yi hedef alan İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker, bu defa da katıldığı bir programda Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle saldırdı. Beker, "Kemal Bey, Türkiye'deki muhalefetin taban oyunu almıştır. Kim aday olsa bu oyu alırdı. Kemal Bey 150 kez aday olsa Tayyip Bey'e karşı kazanamaz." dedi.

İYİ Parti’den Kılıçdaroğlu’na zehir zemberek sözler: 150 kez aday olsa Tayyip Bey’e karşı kazanamaz
Ekleme: 11.07.2023 - 12:33 Güncelleme: 11.07.2023 - 12:34 / Editör: Ozge Selin
İYİ Parti’den Kılıçdaroğlu’na zehir zemberek sözler: 150 kez aday olsa Tayyip Bey’e karşı kazanamaz
Yaşadıkları seçim hezimeti sonrası iç hesaplaşmalara boğulan CHP ve İYİ Parti arasındaki karşılıklı restleşmeler sürüyor. Birçok kez CHP'ye yönelik ağır eleştirilere bulunan İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker, şimdi de Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

"MUHALEFETİN TABAN OYUNU ALDI"

Kılıçdaroğlu'nun seçimlerde bir varlık gösteremediğini vurgulayan Beker, "Kemal Bey, Türkiye'deki muhalefetin taban oyunu almıştır. Kim aday olsa bu oyu alırdı. Kemal Bey 150 kez aday olsa Tayyip Bey'e karşı kazanamaz. Türkiye Çankaya, Yenimahalle, Beşiktaş, Kadıköy'den ibaret değil." dedi.

"2019'DAKİ GİBİ OLMAZ"

CHP'nin 2024 seçimlerde büyükşehirlere kaybedebileceğini söyleyen Beker, "Biz ittifak ihtimallerinden bağımsız çalışmalarını yapıyoruz. İYİ Parti bugün yerel seçim olsa ve ittifak olmasa, seçime tek başına girse yüzde 17-18 civarında oy alır. Şu da bir gerçek; ittifak olmazsa büyükşehirleri bu siyasi iklimde kaybedilir. Gerçi yapılan açıklamalara bakıldığında kendi ittifakları var. Gelecek, Saadet, DEVA, Demokrat ve CHP. Bazıları çıkıp İYİ Parti olmasa da kazanılır diyecek kadar hayal dünyasında. Bu kez ittifak yapılacaksa 2019'daki gibi olmaz." ifadelerini kullandı.

"İTTİFAK OLMAZSA ADAY ÇIKARTACAĞIZ"

İttifak olmazsa her yerde aday çıkartacaklarını vurgulayan İYİ Partili Beker, "Ne diyor Saadet lideri Karamollaoğlu 'yüzde 25'nin 7'si dışarıdan geliyor.' Kendilerinin getirdiğini söylüyor. O hesapla CHP'nin oyu yüzde 18. Üzerinde en çok oynanan parti olmasına rağmen İYİ Parti'nin bu seçimde aldığı yüzde 10 başarıdır.

İYİ Parti’den Kılıçdaroğlu’na zehir zemberek sözler: 150 kez aday olsa Tayyip Bey’e karşı kazanamaz
Bir taraf yüzde 18, diğer taraf yüzde 10. Bu da demek oluyor ki yerel seçim ittifakında İstanbul'u, İzmir'i CHP alıyorsa Ankara'yı İYİ Parti almalı ya da bir büyükşehiri CHP alıyorsa metropol ilçelerin yarısını İYİ Parti almalı. İttifak olmazsa tabii ki her yerde aday çıkaracağız." dedi.
Kemal Kılıçdaroğlu’na şok! Tanju Özcan’dan adaylık mesajı: Eğer karşısına kimse çıkmazsa…
Tüm dünyanın gözü burada: Başkan Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde diplomasi trafiği...
Bakan Mehmet Şimşek açıkladı! Döviz rezervlerinde rekor artış
Bakan Özhaseki duyurdu: Sadece Malatya'ya 100 bin konut! Deprem konutlarının inşaası tam gaz sürüyor
İYİ Parti’den Kılıçdaroğlu’na zehir zemberek sözler: 150 kez aday olsa Tayyip Bey’e karşı kazanamaz
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar...
'Kazandık kazandırdık' reklamlarına dev bütçe ayıran İBB’nin 'yeniledik' dediği otogarın görüntüsü dehşete düşürdü
Müjde Ar'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri: CHP'de de tek adam var
Araçların bakımı yapılmıyor! İBB'ye ait çöp tankeri TEM otoyolunda alevlere teslim oldu
Ekrem İmamoğlu umduğunu bulamadı: Koltuk kavgası sürüyor... Delegeler Kılıçdaroğlu dedi!
Türkiye-İsveç anlaşmasının maddeleri ne? İşte tam liste: Terörle mücadele vurgusu
İstanbullunun sinek çilesi: 'Hiç olmadığı kadar şikayet var'
Ticaret Bakanı Bolat: İkinci el araçta istikrarı kısa sürede piyasada sağlayacağız
Dünya Türkiye'nin kararını konuşuyor: Zirvenin mutlak kahramanı Erdoğan
Üçlü zirvede AB sürecine tam destek: İsveç Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine aktif destek verecek
Litvanya'daki üçlü zirve sonrası Stoltenberg'den açıklama: Türkiye-İsveç-NATO mutabakata vardı
Başkan Erdoğan, Joe Biden ile görüşecek
Beyaz Saray: Türkiye'nin AB üyeliğini destekliyoruz
İzmir'de iki ayrı noktada orman yangını: Ekipler görevde
Başkan Erdoğan’ın AB çıkışı dünyanın gündemine oturdu: Tüm gazetelerde tek manşet! Avrupa Türkiye’ye muhtaç
Meteoroloji uyardı, sıcaklık 40 dereceye çıkıyor

Meteoroloji uyardı, sıcaklık 40 dereceye çıkıyor

Uyuyan kâbus uyandı: Magma yeryüzüne çıktı uyarılar peş peşe yapıldı

Uyuyan kâbus uyandı: Magma yeryüzüne çıktı uyarılar peş peşe yapıldı

Nesli tükenmekte! Ayağı taşlara sıkışan hayvanı kurtarıp elleriyle besledi .

Nesli tükenmekte! Ayağı taşlara sıkışan hayvanı kurtarıp elleriyle besledi .

Mars'la ilgili inanılmaz keşif: 400 bin yıllık deliller gerçeği ortaya çıkardı

Mars'la ilgili inanılmaz keşif: 400 bin yıllık deliller gerçeği ortaya çıkardı

O ilde panik! Denizde görülen araç ekipleri alarma geçirdi: Gerçek şoke etti…

O ilde panik! Denizde görülen araç ekipleri alarma geçirdi: Gerçek şoke etti…

Rekabet Kurulu'ndan Trendyol'a soruşturma! Heyetin görüşü belli oldu

Rekabet Kurulu'ndan Trendyol'a soruşturma! Heyetin görüşü belli oldu