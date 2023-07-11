İstanbul'da PKK/KCK ile irtibatlı şüphelilere finans sağlayan 1 kişi yakalandı

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarına maddi yardımda bulunulduğu yönünde ihbar geldi.İhbarı değerlendiren ekipler, örgütle bağlantılı oldukları yönünde kayıtları bulunan bazı kişilerin banka hesaplarını incelemeye aldı. Ekipler, örgüt bağlantılı çok sayıda kişiye aynı hesaptan para aktarımı olduğunu tespit edip, sözkonusu hesabı incelemeye başladı.Sedat A. isimli şüpheliye ait banka hesaplarındaki hareketleri araştıran ekipler, şüphelinin örgüt üyeliğinden tutuklu bulunan kişilere para gönderdiğini tespit etti.Ekipler, şüphelinin Küçükçekmece'deki adresine operasyon düzenledi. Operasyonda Sedat A. gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda dijital materyaller ve örgüt tarafından propaganda amacıyla kullanılan renkli flama ele geçirildi.