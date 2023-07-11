Düzce'de Mehmetçik selden etkilenen bölgelerde yardıma koştu

Karadeniz'in kıyı bölgeleri selle uğraşıyor. Mevsim normalleri üzerinde etkisini gösteren sağanak yağış sonrasında birçok kentte sel baskınları yaşandı.Cadde ve sokaklar su ile dolarken çok sayıda mekan sular altında kaldı.Düzce’de sağanak yağışın ardından Melen Çayı'nın taşmasıyla Galericiler sitesi ve Sanayi Sitesi selden etkilendi. Taşan çayın oluşturduğu tahribat sular çekilince ortaya çıktı.Suların çekildiği bölgede esnaf çalışmalarını yürütürken, çalışmalara bölgede konuşlu bulunan Jandarma Asayiş Komando bölüğü de katıldı.Suların çekildiği alanlara gelen Mehmetçik, ellerine aldıkları kazma kürek ne varsa yardıma koştu.İşletmesinde askerlerin temizlik çalışmasına destek verdiğini belirten Ferda Sevimli, şöyle dedi:Gece saatlerinde dükkana geldim. 2-3 dakika sürmedi bir anda dükkanın içi sular altında kaldı. İçerideki cihazlarım komple zarar gördü. Askerlerimiz geldi bizlere yardım ediyorlar sağ olsunlar. Allah onlardan razı olsun. Başımızdan eksik etmesin. Büyük bir afet oldu. Devletimiz var olsun.