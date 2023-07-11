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Bakan Özhaseki duyurdu: Sadece Malatya'ya 100 bin konut! Deprem konutlarının inşaası tam gaz sürüyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kapsamında depreme dayanıklı konutların inşası tam gaz sürdürüyor. Malatya'ya dair açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Malatya'mızda afetlere dayanıklı ve yatay mimariye uygun, 103 bin 19 konut yapacağız. Şu an sahada 14 bin 338 yuvamızın inşasını hızla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Özhaseki duyurdu: Sadece Malatya'ya 100 bin konut! Deprem konutlarının inşaası tam gaz sürüyor
Ekleme: 11.07.2023 - 12:32 Güncelleme: 11.07.2023 - 12:45 / Editör: Ozge Selin
Bakan Özhaseki duyurdu: Sadece Malatya'ya 100 bin konut! Deprem konutlarının inşaası tam gaz sürüyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, resmi sosyal medya hesabından Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden Malatya'da yapımına başlanan kalıcı konutlar ile ilgili bir video yayımladı.

'SAHADA 14 BİN 338 YUVAMIZIN İNŞASINI HIZLA SÜRDÜRÜYORUZ'
Bakan Özhaseki paylaşımında, 'Depremden etkilenen şehirlerimizde kaybedecek vaktimiz yok. Vatandaşlarımızı sağlam ve güvenli yuvalarına bir an evvel kavuşturmak için büyük bir gayretle çalışıyoruz. Malatya'mızda afetlere dayanıklı ve yatay mimariye uygun, 103 bin 19 konut yapacağız. Şu an sahada 14 bin 338 yuvamızın inşasını hızla sürdürüyoruz.' ifadelerine yer verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde kalıcı konutların ve köy evlerinin yapımını hızla sürdürüyor.

KALICI DEPREM KONUTLARININ İNŞAATI HIZLA YÜKSELİYOR

Depremlerden etkilenen illerden biri olan Malatya'da da Bakanlık bünyesindeki Toplu Konut İdaresi (TOKİ) eliyle inşasına başlanan kalıcı konutlar için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Kent merkezi ve ilçelerde konutlar hızla yükseliyor.

103 BİN 19 KONUTUN YAPIMI BELİRLENDİ

Malatya'da afetlere dayanıklı ve yatay mimariye uygun, 103 bin 19 konutun yapımı belirlendi. Bunlardan 14 bin 338'inin konutun ihalesi yapıldı.

Malatya'da kırsal kesimde yaşayan depremzede köy halkı içinde 25 bin 302 köy evi yapılacak. Bu köy evlerinden 7 bin 550'inin yapım süreci başladı. Eş zamanlı olarak köy evlerinde; 740 ahırın da yapımı sürüyor.

Malatya'da hayatın normale dönmesi ve ticari hayatın canlanması için de Malatya Merkez'de 25 metrekareden oluşan 338 adet geçici ticaret alanı kurularak faaliyete geçti.

KONUTLAR RADYE TEMEL VE TÜNEL KALIP SİSTEMİYLE YAPILIYOR
Bakanlık bünyesindeki Toplu Konut İdaresi (TOKİ) eliyle Malatya'da 14 bin 338 konutun ihalesi yapıldı. Bu konutlardan 8 bin 96 tanesinin inşaatına başlandı. TOKİ tarafından yapılan tüm konutlar radye temel ve tünel kalıp sistemiyle yapılmakta olup, konutlar depremle dayanıklı bir şekilde inşa ediliyor.

Malatya'da yapımı biten inşaatlarda hazırlanan örnek dairelerde, bir ailenin ortak vakit geçirdiği alan olan salon, kullanışlı bir mutfak, çocuk odaları ve ebeveyn odası yer alıyor. Örnek daireler, toplam 105 metrekare neti de 85 metrekare olacak şekilde, yaşam kalitesi göz önünde bulundurarak sadece bir konut değil yaşam alanları inşa ediliyor.



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