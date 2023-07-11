Bakan Koca: İzmir Menderes’teki yangından 1’i ağır olmak üzere 12 kişi etkilendi

İzmir'in Aliağa ve Menderes ilçesindeki yangınlar, dün saat 13.45 sıralarında meydana geldi. Aliağa'da Çaltılıdere, Menderes'te de Oğlananası mevkiindeki yangınları söndürmek için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri seferber oldu. Alevlere toplam 8 uçak, 11 helikopter, 52 arazöz, 18 su ikmal aracı, 17 iş makinesi, 8 ilk müdahale ekibi ve 660 personel müdahale etti. Menderes'teki yangında İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 personel yangından etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yaralanan personellerden 2'si tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 1 personelin serviste, 1 personelin de yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Aliağa'daki yangın ise bir tatil sitesinde 4 eve hasar verirken, evlerden 1'i tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Her iki yangın da akşam saatlerinde kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından yangının etkilediği alanlarda yürütülen soğutma çalışmaları, günün aydınlanmasıyla birlikte havadan sürdürüldü. Yangın bölgelerinde hala uçak ve helikopterlerin soğutma çalışmalarına destek verdiği öğrenildi.Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yangınlarda 1'i ağır olmak üzere 12 kişinin etkilendiğini ve 11'inin orman işçisi olduğunu açıkladı. Koca paylaşımında, 'İzmir Menderes'te gündüz saatlerinde meydana gelen yangından 1'i ağır olmak üzere 12 kişi etkilenmiştir, 11'i orman işçisidir. Durumu ağır olan hastamız helikopter ambulansla, 3 hasta olay yerine görevlendirilen kara ambulansla, 8 hasta ise başka araçlarla hastanelere nakledilmiştir. Halen hastanelerimizde 1'i yoğun bakımda olmak üzere 4 kişinin tedavisine devam ediliyor. Hastalarımıza geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum' ifadelerine yer verdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir Menderes'te meydana gelen yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Bakan Yumaklı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 'İzmir Aliağa yangının ardından Menderes yangını da kontrol altına alındı. Aliağa ve Menderes'te soğutma çalışmalarımız devam ediyor' ifadelerini kullandı.