Araçların bakımı yapılmıyor! İBB'ye ait çöp tankeri TEM otoyolunda alevlere teslim oldu

İstanbul'da trafiğin yoğun olduğu güzergahta hareketli dakikalar yaşandı.Olay, dün akşam saatlerinde TEM otoyolu Edirne istikameti Sultanbeyli mevkiinde meydana geldi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait çöp tankerinin fren balatalarında yangın başladı.Kısa sürede ise tankerin arka kısmına sıçradı. Sürücü yangını fark ettikten sonra aracı emniyet şerifine çekti.İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri ise yolda kontrollü şekilde trafik akışını sağladı.Yangın söndürme çalışmaları tamamlanınca çöp tankerinin arka kısmının tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği görüldü.Çöp tankerinin içinin boş olduğu da öğrenildi.Yaşananların ardından İBB'ye ait toplu taşımalar başta olmak üzere, yangın olayının sık yaşanması dikkat çekti.Bu durum, araçların denetlenmemesine ve bakımının yapılmamasına yorumlandı.